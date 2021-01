Vụ máy bay rơi tại Indonesia: Phát hiện trục trặc ở động cơ máy bay

Nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay của hãng hãng hàng không Sriwijaya Air cách đây hơn hai tuần có thể là do trục trặc ở hệ thống ga tự động.



Lực lượng chức năng Indonesia chuyển những mảnh vỡ tìm thấy trong vụ máy bay của Hãng hàng không Sriwijaya Air bị rơi ngoài khơi Jakarta. (Ảnh: THX/TTXVN)



Ngày 24/1, người đứng đầu tiểu ban kiểm soát an toàn bay thuộc Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia - ông Nurcahyo Utomo, cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay của hãng hãng hàng không Sriwijaya Air cách đây hơn hai tuần có thể là do trục trặc ở hệ thống ga tự động.



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Utomo nêu rõ sự cố kỹ thuật trên từng được các nhân viên bảo trì máy bay báo cáo vài ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.



Tuy nhiên, ông Utomo cho rằng hiện còn quá sớm để kết luận đây là nguyên nhân chính gây tai nạn khi lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thiết bị ghi âm buồng lái (CVR).



Quan chức trên đồng thời lưu ý rằng máy bay vẫn có thể bay nếu hệ thống ga tự động không hoạt động vì phi công vẫn có thể điều khiển máy bay bằng tay.



Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên tại cơ quan điều tra của Indonesia tiết lộ hộp đen ghi lại dữ liệu của chuyến bay (FDR) cho thấy hệ thống ga tự động của một trong các động cơ máy bay đã hoạt động không bình thường khi máy bay cất cánh.



Thay vì tắt hệ thống ga tự động, phi công đã cố gắng làm cho van tiết lưu của thiết bị hoạt động trở lại. Điều đó có thể tạo ra sự chênh lệch công suất rất lớn giữa các động cơ khiến máy bay khó kiểm soát và có thể dẫn đến tai nạn.



Chiều 9/1 vừa qua, chuyến bay mang số hiệu SJ-182 của hãng hàng không Sriwijaya Air đã gặp nạn sau khi cất cánh ít phút và rơi xuống vùng biển ngoài khơi thủ đô Jakarta khi đang thực hiện hành trình từ Jakarta tới thủ phủ Pontianak của tỉnh Tây Kalimantan.



Toàn bộ 62 người trên máy bay, gồm 50 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, đã thiệt mạng.



Hôm 12/1, các thợ lặn đã vớt được FDR và các nhà điều tra đã tải thành công dữ liệu từ hộp đen này.



Đây là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất tại Indonesia kể từ sau vụ máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không Lion Air rơi xuống vùng biển Java khiến 189 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng năm 2018.

