Bắc Kinh phản đối Mỹ trấn áp các công ty Trung Quốc

Ngày 19-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Bắc Kinh phản đối việc Mỹ trấn áp các công ty Trung Quốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh đánh giá rủi ro an ninh từ máy bay không người lái (drone) của Trung Quốc.



Tổng thống Trump ký luật loại công ty Trung Quốc khỏi sàn chứng khoán

Mỹ trừng phạt thêm 24 công ty Trung Quốc liên quan xây đảo nhân tạo trên Biển Đông

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS



Trước đó, ngày 18-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp hạn chế mua các hệ thống drone từ các nước mà Washington cho là “đối thủ” như Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Sắc lệnh cũng khuyến khích sử dụng máy bay không người lái do Mỹ sản xuất.



Theo cơ quan báo chí của Nhà Trắng, drone được sử dụng với nhiều mục đích, như hỗ trợ việc thực thi pháp luật và trợ giúp những nỗ lực cứu trợ thiên tai. Tuy nhiên, sắc lệnh mới nêu rõ, việc sử dụng drone do các nước trên sản xuất sẽ “đe dọa an ninh quốc gia và an ninh kinh tế của Mỹ”.



Các hoạt động của Chính phủ Mỹ sử dụng drone cần thực hiện việc đánh giá, thu thập cũng như lưu trữ dữ liệu và điều này có thể để lộ các thông tin nhạy cảm.

Theo HUY QUỐC (SGGPO)