Singapore đánh giá cao Việt Nam tổ chức thành công ADMM và ADMM +

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đánh giá cao và chúc mừng Việt Nam trên cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020 đã tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).



Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Bộ trưởng Ng Eng Hen đưa ra đánh giá trên trong phát biểu sau hội nghị chiều 10/12 về vai trò và đóng góp của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2020 đầy thách thức do đại dịch COVID-19.



Bộ trưởng Ng Eng Hen đánh giá đây là một năm khó khăn đối với Việt Nam trong việc lên kế hoạch tổ chức các hoạt động trong bối cảnh tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, Việt Nam đã làm tốt nhất có thể và tất cả các nước đều chúc mừng Việt Nam.



Bộ trưởng Ng Eng Hen cũng đánh giá cả hai hội nghị ADMM và ADMM+ đều đã rất thành công, phản ánh ý chí và cam kết của các thành viên ASEAN và các nước Cộng về tầm quan trọng của ADMM và ADMM + cũng như vai trò lãnh đạo rất tốt của Việt Nam.



Một số kết quả quan trọng đã đạt được, nhất là trong việc đối phó với các mối đe doạ an ninh, trong đó có sáng kiến “Đôi mắt của chúng ta” (Our Eyes) nhằm tăng cường chia sẻ thông tin chống khủng bố.



Một kết quả quan trọng khác đã đạt được liên quan tới căng thẳng hàng hải tại Biển Đông. Điều đáng mừng là đã có rất nhiều bài phát biểu và thảo luận về vấn đề này tại các hội nghị.



Theo Bộ trưởng Ng Eng Hen, các nước đều nhất trí rằng cần phải đẩy nhanh đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).



Nhận định về cơ chế ADMM+ sau 10 năm hoạt động, Bộ trưởng Ng Eng Hen cho rằng ADMM + ngày càng cho thấy là cơ chế an ninh quan trọng. Trước đây, ADMM+ họp 3 năm một lần, sau đó là 2 năm một lần và hiện tại được tổ chức thường niên.



Đáng nói, việc tổ chức thường niên là do đề nghị của các nước đối tác. Ngoài 8 nước đối tác hiện nay (gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ), một số nước khác cũng thể hiện mong muốn tham gia cơ chế này.

