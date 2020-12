Cựu giám đốc CISA kiện chiến dịch của Tổng thống Trump

Cựu giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) mà ông Trump sa thải vì phản bác cáo buộc gian lận cử tri đã đệ đơn kiện chiến dịch của tổng thống.



Cựu giám đốc an ninh mạng Christopher Krebs (phải) kiện chiến dịch của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP



Christopher Krebs, cựu giám đốc cơ quan an ninh mạng mà Tổng thống Donald Trump sa thải vì phản bác tuyên bố gian lận cử tri, đã đệ đơn kiện hôm 8.12, cáo buộc chiến dịch tái tranh cử của ông Donald Trump, luật sư của chiến dịch Joseph diGenova và hãng tin Newsmax Media tham gia vào một âm mưu bôi nhọ và tấn công ông.



Theo hãng tin UPI, trong đơn kiện gửi lên Tòa án hạt Montgomery, Krebs cáo buộc bộ ba đã phối hợp tấn công, trừng phạt và bôi nhọ ông để trả đũa việc ông dẫn đầu một chiến dịch với tư cách là giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) để thông báo cho công chúng về tính hợp pháp của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.



Krebs cho biết, bộ ba đã tiến hành "một âm mưu có tính toán và thâm độc" nhằm bôi nhọ và xúc phạm ông "vì đã nói sự thật và tận tâm thực hiện các nhiệm vụ công”.



Vụ kiện được đệ trình sau khi Krebs bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc truyền bá các cáo buộc gian lận cử tri và gian lận bầu cử vào tháng trước. Krebs, với tư cách là người đứng đầu CISA, tuyên bố rằng cuộc bầu cử tổng thống 2020 là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ.



Chưa đầy một tuần sau đó, Tổng thống Donald Trump sa thải Krebs vào ngày 17.11 trong một bài đăng trên Twitter bị gắn cờ vì chứa các cáo buộc gian lận bầu cử gây tranh cãi, nói rằng tuyên bố của CISA là "rất không chính xác”.



Luật sư DiGenova sau đó đã tham gia chương trình The Howie Carr Show của Newsmax thay mặt cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump để tiếp tục đưa ra những tuyên bố về gian lận cử tri. Thậm chí, luật sư DiGenova còn kêu gọi “xử” Krebs.



Hồ sơ kiện của cựu giám đốc CISA còn bao gồm nhiều tweet, tin nhắn quấy rối và đe dọa nhắm vào ông và gia đình bằng cách gọi ông là kẻ phản bội, với nhiều lần lặp lại ngôn ngữ mà diGenova đã sử dụng để yêu cầu hành quyết.



Các luật sư của Krebs cáo buộc hãng tin Newsmax mời luật sư diGenova tấn công thân chủ của họ vì ông không đồng tình với các cáo buộc gian lận cử tri trên diện rộng của chiến dịch ông Donald Trump, và thay vì biên tập loại bỏ những kêu gọi bạo lực thì hãng này đã phát sóng và tiếp tục đăng tải trực tuyến.



Vụ kiện đang tìm cách yêu cầu thẩm phán ra phán quyết buộc Newsmax xóa bất kỳ video nào liên quan đến những lời đe doạ của luật sư diGenova khiến nguyên đơn bị tổn thất tiền bạc lên đến hơn 75.000 USD cộng với phí luật sư.



"Những hành vi phối hợp của bị đơn khiến nguyên đơn đã trở thành mục tiêu của các mối đe dọa bạo lực, quấy rối và phải chịu những thiệt hại đáng kể về tài chính, nghề nghiệp, tình cảm, danh tiếng và các thiệt hại khác" - đơn kiện viết.



https://laodong.vn/the-gioi/cuu-giam-doc-cisa-kien-chien-dich-cua-tong-thong-trump-861012.ldo

Theo SONG MINH (LĐO)