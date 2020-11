Nước Mỹ ngày bầu cử chính thức: Đầy kỳ lạ và kịch tính

Ngày bầu cử chính thức ở Mỹ cuối cùng đã đến. Nhưng trước ngày này, gần 100 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm. Đó là kết quả của một hệ thống bầu cử đã được định hình lại bởi đại dịch tồi tệ nhất trong một thế kỷ, khiến nhiều cử tri tận dụng lợi thế của việc bỏ phiếu trước thay vì trực tiếp đến các địa điểm bỏ phiếu vào thời điểm các ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng.





Hơn 230 triệu người dân Mỹ đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có khoảng 150 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu chọn tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại hạ viện, 35/100 ghế tại thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.



Cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa ở thị trấn Dixville Notch, bang New Hampshire vào lúc 0 giờ ngày 3-11 (giờ Mỹ).



Cuộc đua bắt đầu



Đúng vào lúc 0 giờ ngày 3-11 tại bang New Hampshire (12 giờ, Việt Nam), cử tri đầu tiên ở thị trấn Dixville Notch đã đi bỏ phiếu ở điểm bỏ phiếu đầu tiên được mở cửa. Thị trấn Millsfield gần đó bỏ phiếu ngay sau đó. Đây là hai trong ba thị trấn luôn duy trì truyền thống bỏ phiếu sớm nhất nước Mỹ từ 60 năm qua.



Theo kết quả kiểm phiếu tại Dixville Notch, ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ, là người chiến thắng. CNN cho biết, tất cả cử tri tại thị trấn đều bầu cho cựu phó tổng thống Mỹ. Đây là lần đầu tiên toàn bộ cử tri tại Dixville Notch chỉ bỏ phiếu cho một ứng viên duy nhất, kể từ khi truyền thống đi bầu vào nửa đêm bắt đầu vào năm 1960. Tuy nhiên, tổng số cử tri bỏ phiếu ở Dixvile Notch chỉ có 5 người và chiến thắng này cũng chỉ mang tính tượng trưng. Tại thị trấn Millsfield, điểm bỏ phiếu thứ hai ở New Hampshire, cuộc bỏ phiếu trực tiếp cũng kết thúc với 21 cử tri đi bầu. 16/21 cử tri thị trấn Millsfield bỏ phiếu cho ông Trump. Trong khi đó, ông Biden được 5 phiếu. Các điểm bầu cử khác trên khắp nước Mỹ dần bắt đầu mở cửa từ 7 giờ ngày 3-11 (19 giờ, giờ Việt Nam).



Để có thể trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo, Tổng thống Trump hoặc ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden phải giành được tối thiểu 270/538 phiếu đại cử tri.



Lý do ông Trump xứng đáng tái đắc cử



CNN dẫn lời nhiều chuyên gia cho rằng, trường hợp của đương kim Tổng thống Donald Trump rất đơn giản: Ông ấy đã khiến nền kinh tế hoạt động cho rất nhiều người Mỹ, giúp nước Mỹ thoát khỏi các cuộc chiến tranh mới đầy tốn kém và thậm chí là đứng trung gian cho các thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông.



Dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, ông nhấn mạnh, mức thuế của chúng ta nên thấp hơn chứ không phải cao hơn - và đã ký thành luật về việc giảm thuế cho các doanh nghiệp và đại đa số những người khai thuế thu nhập liên bang. Ông cho rằng, chính phủ không nên kiểm soát quá mức, đẩy lùi nhiều phản ứng thái quá dưới thời Tổng thống Barack Obama, trong khi làm việc với các đồng minh đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Và bất chấp sự ôn hòa tương đối của mình, ông đã đầu tư vào quân đội hơn. Kết quả là, “kẻ thù của chúng ta” biết rằng chúng ta có nhiều khả năng kết liễu chúng”. Chỉ cần hỏi cựu thủ lĩnh khét tiếng của nhóm IS, Abu Bakr al-Baghdadi, là rõ. Ngoài ra, ông Trump còn đứng lên chống lại những xung đột tồi tệ nhất của cánh tả Mỹ và những kẻ cấp tiến tìm cách trục xuất khỏi “những người dám nghĩ khác”.



Tổng thống Trump không phải là một người hoàn hảo. Lịch sử cá nhân của ông và cách ông nói chuyện với mọi người có thể rất tàn bạo. Tuy nhiên, ông Trump đã trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên tham dự cuộc biểu tình chống phá thai hồi tháng 3 năm nay, nơi ông lên tiếng ủng hộ “những đứa trẻ chưa chào đời”. Cho dù quan điểm của ông về việc phá thai là thuần túy hay mang tính ngoại giao, đó không phải là điều quá quan trọng. Điều người ta quan tâm là ông bảo vệ những đứa trẻ không thể tự đứng lên - và đã bổ nhiệm các thẩm phán, như bà Barrett vào vị trí ở Tòa án Tối cao với hy vọng bà cũng sẽ làm như vậy.



Bầu cử là sự lựa chọn. Tất nhiên, không có chính trị gia nào có thể khiến người dân hài lòng hoàn toàn, nhưng nhiều người cho rằng, ông Trump mang đến cảm giác gần gũi hơn nhiều so với ông Biden. Và họ tin, đó là những lý do ông Trump xứng đáng tái đắc cử.

Theo KHẢ ANH (cadn)