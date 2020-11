Giá vàng hôm nay 4-11: Tiếp tục vọt lên trước kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Sau khi tăng 17 USD/ounce, giá vàng tiếp tục đi lên trước khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố.



Giá vàng chiều nay bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 3-11: Tăng nửa triệu đồng/lượng trước khi kết thúc bầu cử Tổng thống Mỹ



Khoảng 6 giờ ngày 4-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.908 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước.



Đầu phiên giao dịch ngày 3-11, giá vàng thế giới biến động quanh vùng 1.894 – 1.897 USD/ounce. Sau đó, nhà đầu tư bán ra buộc giá vàng xuống dưới 1.890 USD/ounce. Khoảng 14 cùng ngày theo giờ Việt Nam, do sức mua tăng dần nên giá vàng tăng 20 USD/ounce cán mức 1.910 USD/ounce. Tiếp đến, một số nhà đầu tư giao dịch có phần thận trọng. Họ liên tục mua vào rồi bán ra khiến giá vàng biến động nhưng không đáng kể. Đến rạng sáng 4-11, giá vàng giảm nhẹ xuống còn 1.908 USD/ounce



Giá vàng tiếp tục tăng trong bối cảnh bối cảnh nước Mỹ thắt chặt an ninh trước khi kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống. Một số chủ cửa hàng tại Mỹ tạm ngưng kinh doanh vì lo ngại bất ổn chính trị có thể xảy ra ngay khi có kết quả bầu cử.



Giới phân tích nhận định cuộc bầu cử Mỹ có ý nghĩa quan trọng về quy mô của gói kích thích kinh tế tiếp theo của nền kinh tế lớn nhất thế giới, bất kể ai là người đắc cử. Tổng thống Donald Trump hay ông Joe Biden trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng, đều phải mạnh tay chi tiêu công để vực dậy nền kinh tế đang bị thiệt hại do Covid-19. Khi đó, áp lực USD giảm giá rất lớn, tạo đà cho giá vàng đi lên. Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhóm họp vào rạng sáng 5-11 theo giời Việt Nam cũng là yếu tố tác động tích cực đến giá vàng. Theo đó, nhiều khả năng Fed vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản 0% - 0,25%, tiếp tục kêu gọi chính phủ Mỹ sớm tung ra gói hỗ trợ tài chính nhằm kích thích kinh tế tăng trưởng.



Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư hết sức cẩn trọng khi mua bán vàng vì lo ngại việc công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể bị trì hoãn, dẫn đến nhiều tranh cãi làm rối loạn xã hội. Khi đó, gói kích thích kinh tế mới của Mỹ bị ách tắc. Vàng có thể bị bán tháo, kéo giá kim loại quý này lao xuống dốc.



Bằng chứng là trong phiên giao dịch từ đêm 2 đến rạng sáng 3-11, các "đại gia" vàng có động thái mua bán trái chiều. Cụ thể, một số quỹ đầu tư vàng chỉ mua vào 0,35 tấn, còn quỹ đầu tư vàng hàng đầu thế giới SPDR lại tiếp tục bán ra 1,75 tấn, sau khi đã bán 0,58 tấn vào phiên giao dịch trước.



"Nhà đầu tư đang nghe ngóng kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nên giá vàng khó sôi động, chỉ giao dịch ở quanh ngưỡng 1.900 USD/ounce hoặc chỉ tăng giảm nhẹ. Ngoại trừ trường hợp căng thẳng thương mại Mỹ – Trung tiếp tục leo thang, tình hình địa chính trị ở Trung Đông bất ổn, giá vàng mới tăng vọt"- ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ nhận định.



Do sức mua yếu đồng thời giá vàng thế giới biến động không nhiều nên trong ngày 3-11, giá vàng SJC tại nước ta giảm 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 56,7 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 3,3 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO)