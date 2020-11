Luật sư của Tổng thống Trump tố CIA "dính líu gian lận phiếu bầu"

Bà Sidney Powell, người đang điều tra cáo buộc “gian lận phiếu bầu” cho ê kíp tranh cử của Tổng thống Donald Trump, nghi ngờ sự tham gia của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong cuộc bầu cử năm 2020.





Ngày 22-11, bà Powell nói với trang tin Newsmax rằng CIA "đã sử dụng một siêu máy tính được cho là vận hành ở trạng thái sâu gọi là 'The Hammer' và phần mềm mang tên 'Scorecard' để thay đổi số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020". Điều này "giúp ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden có số phiếu bầu cao hơn so với Tổng thống Trump".



Bà Powell tự hỏi vai trò của CIA khi dùng "The Hammer" và "Scorecard" tại các quốc gia khác. Nữ luật sư của Tổng thống Trump nhắc lại cáo buộc một vị lãnh đạo Nam Mỹ "sử dụng hệ thống bỏ phiếu của Công ty phần mềm Dominion để sửa kết quả bầu cử nhằm mang lại lợi thế cho ông". Tuy nhiên, bà Powell không đưa ra bằng chứng chứng minh cáo buộc này.



Bà Powell nghi ngờ sự tham gia của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong cuộc bầu cử năm 2020. Ảnh: AP



Ngoài Dominion, một công ty khác là Smartmatic cũng bị cho là "cung cấp phần mềm cho Dominion". Theo AP, Smartmatic đặt trụ sở chính tại thủ đô London – Anh, được 3 công dân Venezuela thành lập vào cuối những năm 1990 nhưng được cho là không có bất kỳ mối quan hệ nào với chính quyền Caracas. Trong những năm qua, Smartmatic cung cấp thiết bị bầu cử cho nhiều quốc gia trên khắp châu Mỹ Latinh, châu Phi, châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.



Còn Dominion đặt trụ sở chính tại TP Toronto - Canada và TP Denver, bang Colorado – Mỹ, chủ yếu bán sản phẩm cho Canada, Mỹ và Serbia. Tuần trước, công ty này ra thông cáo báo chí phủ nhận cáo buộc "sửa đổi phiếu bầu" hoặc "vấn đề phần mềm". Có thông tin nói rằng Dominion là đối thủ cạnh tranh của Smartmatic.



Bên cạnh việc cáo buộc Dominion và CIA dính líu đến "gian lận phiếu bầu", bà Powell cũng tuyên bố "vạch trần gian lận ở bang Georgia vì hợp đồng trị giá 100 triệu USD dành cho Dominion". Ê kíp Tổng thống Trump từng cho rằng Dominion đã "xóa hàng triệu phiếu bầu dành cho ông và chuyển một phần cho đối thủ Joe Biden".



Trong cuộc phỏng vấn trên Newsmax, bà Powell chỉ ra việc họ đã "công bố rất nhiều bằng chứng để chứng minh các cáo buộc gian lận phiếu bầu". Bà nói: "Có những người nhìn thấy các lá phiếu bị hủy. Chúng tôi có bằng chứng từ những người nhìn thấy các lá phiếu được tạo ra. Chúng tôi có nhiều loại bằng chứng khác nhau, bằng chứng thống kê và toán học hoàn toàn không thể bác bỏ".



Tổng thống Trump đang tìm mọi cách lật ngược kết quả bầu cử. Ảnh: AP



Trước đó, ngày 21-11, Tổng thống Trump kêu gọi các cơ quan lập pháp bang do đảng viên Cộng hòa lãnh đạo lật ngược kết quả bầu cử ở những bang mà ông Biden giành chiến thắng.



Theo tạp chí Politico, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter: "Tại sao ông Biden lại nhanh chóng thành lập nội các khi các nhà điều tra của tôi đã tìm ra hàng trăm ngàn phiếu bầu gian lận, đủ để lật ngược kết quả tại ít nhất 4 bang, quá đủ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử? Hy vọng tòa án hoặc cơ quan lập pháp dũng cảm thực hiện những gì phải làm để duy trì tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử".



Tính đến tối 20-11, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở bang Pennsylvania cho biết họ chưa nhận được lời mời đến Nhà Trắng. Nhưng tháng trước, họ khẳng định sẽ không can thiệp nhằm thay đổi kết quả bầu cử.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)