Bầu cử Mỹ: Khi nào các bang chính thức công bố kết quả?

Đồng hồ đang đếm ngược tới ngày Tổng thống Donald Trump có thể hay không thể lật ngược tình thế, khi sắp hết thời hạn để mỗi bang chính thức xác nhận kết quả bầu cử Mỹ.



Chưa có kết quả chính thức bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: Văn Thắng



Ông Joe Biden được các hãng tin lớn của Mỹ dự báo rộng rãi là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Trong khi đó, ông Donald Trump không chấp nhận kết quả và đội ngũ luật sư của Tổng thống đã đệ đơn kiện, cáo buộc hành vi gian lận cử tri và vi phạm thủ tục trong kiểm phiếu ở một số bang.



Các quan chức bầu cử ở các tiểu bang hiện đang xem xét và xác minh kết quả. Họ xem xét các lá phiếu hợp lệ và những lá phiếu bị tranh chấp, sau đó các quan chức tiểu bang họp để ký xác nhận kết quả.



Theo thông lệ, đến hết ngày 8.12, các bang phải hoàn tất quá trình bầu cử, chọn các đại cử tri.



Sau đó, vào ngày 14.12, sẽ diễn ra hội nghị bầu chọn các đại cử tri tại từng tiểu bang và danh sách đại cử tri sẽ được các tiểu bang gửi lên Quốc hội khóa mới của Mỹ gồm Thượng nghị viện và Hạ nghị viện.



Ngày 6.1.2021, Quốc hội khóa mới của Mỹ đọc và xem xét các phiếu đại cử tri mà các tiểu bang chọn và gửi lên. Trong ngày 6.1.2021, Quốc hội dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống Mike Pence chính thức xác định người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020 và sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ.



Ngày 20.1.2021, Tổng thống thứ 46 của Mỹ chính thức tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ bốn năm.



Theo Fox News, dưới đây là thời hạn để mỗi tiểu bang xác nhận kết quả.



Ngày 5.11: Delaware



Ngày 10.11: Oklahoma, Nam Dakota, Vermont



Ngày 11.11: Wyoming



Ngày 16.11: Virginia



Ngày 17.11: Florida



Ngày 18.11: Idaho, Missouri, Nam Carolina



Ngày 20.11: Georgia, Bắc Dakota



Ngày 23.11: Kentucky, Maine, Utah



Ngày 24.11: Washington, D.C. (dự kiến), Ohio, Indiana, Minnesota, New Mexico, Bắc Carolina



Ngày 25.11: Alabama, Alaska (dự kiến)



Ngày 28.11: Arkansas



Ngày 30.11: Arizona, Colorado, Iowa, Montana, Nebraska (dự kiến)



Ngày 1.12: Kansas, Nevada (dự kiến), Wisconsin



Ngày 2.12: New Hampshire



Ngày 3.12: Louisiana, Mississippi, Oregon, Washington, Tây Virginia



Ngày 4.12: Illinois



Ngày 5.12: California



Ngày 6.12: Texas



Ngày 7.12: New York



Ngày 8.12: Maryland, New Jersey



Ngày 13.12: Michigan



Chưa rõ: Pennsylvania, Hawaii, Massachusetts, Rhode Island.

