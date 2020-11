Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump vượt lên tại bang Kansas, Utah

Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã có thêm chiến thắng tại bang Kansas và bang Utah, trong khi ứng cử viên Joe Biden giành phiếu tại bang New Hampshire.



Bầu cử Mỹ: Những diễn biến đầu tiên

Ông Biden giành trọn phiếu ở nơi đầu tiên công bố kết quả bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở Goodyear, bang Arizona, ngày 28/10/2020. (Nguồn: AP/TTXVN)



Theo Fox News, sáng 4/11 (giờ Việt Nam), Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã có thêm chiến thắng tại bang Kansas, đồng nghĩa với thêm 6 phiếu đại cử tri.



Tiếp đó, bang Utah cũng đã dành phiếu đại cử tri của mình cho Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.



Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ đã có thêm chiến thắng tại New Hampshire, qua đó giành thêm 4 phiếu đại cử tri.



Trước đó, ứng cử viên Biden đã chiến thắng tại các bang Maryland, Delaware, Illinois, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Virginia, Colorado, Vermont, New Mexico, New York và thủ đô Washington D.C.



Hiện ông Biden đang có số phiếu đại cử tri cao hơn, nhưng Tổng thống Trump đang dẫn trước tại các bang chiến địa như Pennsylvania, Michigan, Ohio, Florida, Wisconsin.

