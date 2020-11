Bầu cử Mỹ: Những diễn biến đầu tiên

Sau khi 2 điểm bỏ phiếu truyền thống ở bang New Hampshire chính thức mở cửa từ nửa đêm 3-11 (giờ địa phương), Ngày bầu cử Mỹ chính thức bắt đầu khi cả thế giới hồi hộp xem cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 2 ê kíp ứng viên Donald Trump và Joe Biden.

Cuộc bầu cử khó lường

Ông Biden giành trọn phiếu ở nơi đầu tiên công bố kết quả bầu cử Mỹ





Gần 100 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu thông qua bưu điện và bỏ phiếu sớm, dẫn đến số cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục. Ngày 3-11 là ngày kết thúc, khép lại một chiến dịch tranh cử tốn nhiều tiền của vận động tranh cử và giấy mực của truyền thông khi nó bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và sự cạnh tranh, tranh cãi căng thẳng ai là người xử lý tốt chúng.



Các cuộc thăm dò quốc gia cho thấy ông Biden đang chiếm lợi thế đáng kể, đặc biệt là nhóm người cao niên da trắng vốn giúp ông Trump giành chiến thắng năm 2016 nhưng hiện không tán thành cách xử lý của tổng thống đối với đại dịch Covid-19.



Đi bỏ phiếu ở Dixville Notch, bang New Hampshire rạng sáng 3-11 (giờ địa phương)



Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nhận được tất cả 5 phiếu bầu tại thị trấn đầu tiên kiểm phiếu của Mỹ.



Đài CNN hôm 3-11 cho biết ông Donald Trump không giành được phiếu bầu nào tại Dixville Notch, bang New Hampshire khi nơi này tổ chức bỏ phiếu vào lúc nửa đêm. Có 12 người sinh sống ở Dixville Notch. Quá trình kiểm phiếu diễn ra ngay sau khi các cử tri bỏ phiếu.



Hồi năm 2016, người dân Dixville Notch bỏ 4 phiếu cho bà Hillary Clinton, trong khi ông Trump được 2 phiếu và ứng viên đảng Tự do Gary Johnson được 1 phiếu.



Dù thất bại ở Dixville Notch nhưng ông Trump mau chóng gỡ gạc tại thị trấn Millsfield lớn hơn, cũng ở bang New Hampshire. Ông giành chiến thắng với tỉ số cách biệt 16-5 trước đối thủ Biden. Năm 2016, bà Clinton thua ông Trump với tỉ lệ 4-16 phiếu tại Millsfield.



Mỗi bang của Mỹ có thời gian mở cửa và đóng cửa các điểm bỏ phiếu khác nhau nhưng nhìn chung hầu hết mở cửa lúc 6 giờ sáng Ngày bầu cử 3-11 (tức 17 giờ Việt Nam) và đóng cửa lúc 21 giờ cùng ngày 3-11 (tức 9 giờ sáng 4-11 giờ Việt Nam).

Theo NLĐO