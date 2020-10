Bầu cử Mỹ 2020: Số phiếu bầu sớm tại bang Texas cao kỷ lục

Còn 4 ngày nữa là đến ngày bầu cử (3/11), nhưng hiện đã có hơn 9 triệu cử tri Texas bỏ phiếu, vượt qua tổng số 8.969.226 người tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tính đến sáng 30/10 giờ địa phương, số cử tri tại bang Texas tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay đã nhiều hơn tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu ở bang này trong cuộc bầu cử năm 2016.



Còn 4 ngày nữa là đến ngày bầu cử (3/11), nhưng hiện đã có hơn 9 triệu cử tri Texas bỏ phiếu, vượt qua tổng số 8.969.226 người tham gia bỏ phiếu 4 năm trước.



Con số này cho thấy sự quan tâm của cử tri Texas trong cuộc bầu cử năm nay, lập kỷ lục mới về tham gia bỏ phiếu ở bang này.



Trong số hơn 9 triệu phiếu đã bầu của cử tri Texas, hơn 8 triệu được bỏ trực tiếp, gần 950.000 phiếu bỏ qua đường bưu điện.



Theo Dự án Bầu cử Mỹ của Đại học Florida, đã có hơn 85 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm 2020, so với 58 triệu phiếu bầu sớm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử năm 2016.



Texas - bang "thành trì" lâu năm của đảng Cộng hòa - đã không bỏ phiếu cho ứng cử viên nào của đảng Dân chủ kể từ năm 1976.



Điều này được cho là đang mở ra cơ hội cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong chặng cuối cùng của cuộc đua tổng thống.



Hầu hết các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Tổng thống Donald Trump dẫn đầu tại bang này, với cách biệt sít sao so với ông Biden, cho thấy một cuộc đua quyết liệt hơn nhiều so với năm 2016 khi ông Trump chiến thắng tại Texas với cách biệt 9 điểm so với ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.



Trong khi đó, tại bang Georgia, số cử tri da màu tham gia bỏ phiếu sớm đã vượt con số năm 2016.



Cụ thể, khoảng 1 triệu cử tri da màu đã bỏ phiếu sớm, so với 712.000 người cách đây 4 năm. Đến nay, tổng cộng hơn 3,8 triệu cử tri Georgia đã bỏ phiếu.



Nhiều bang ở Mỹ đã mở rộng áp dụng hình thức bỏ phiếu sớm, cả trực tiếp và qua bưu điện, trước ngày bầu cử 3/11, để đảm bảo cử tri có thể tham gia bỏ phiếu một cách an toàn trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang hoành hành.



Giới chuyên gia dự báo số cử tri đi bầu năm nay sẽ vượt con số 138 triệu người bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Theo Đại Thắng - Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)