Bầu cử Mỹ: Ông Biden bỏ xa ông Trump với cách biệt chưa từng có

Ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump 50 điểm trong thăm dò được thực hiện với các sinh viên đại học.



Bầu cử tổng thống Mỹ: Cuộc đua 2020 độc đáo hiếm thấy

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden vận động tranh cử ở Erie, Pennsylvania ngày 10.10.2020. Ảnh: AFP



Tờ Newsweek đưa tin ngày 12.10, theo cuộc khảo sát mới nhất về sinh viên do College Pulse và Chegg công bố hôm 9.10, hơn 2/3 sinh viên đại học (69%) dự định bỏ phiếu cho ông Joe Biden và bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3.11.



Trong khi đó, chưa đến 1/5 (19%) cho biết sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence có nhiệm kỳ thứ hai trong Nhà Trắng. 6% khác nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên của bên thứ ba.



Mức độ tín nhiệm của sinh viên đại học đối với ông Joe Biden gần như vẫn giữ nguyên trong vài tháng qua, nhưng đã tăng mạnh 10 điểm so với mức độ tín nhiệm ngày 19.5.



Nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp cũng tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ không được bầu lại trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong chưa đầy 1 tháng nữa.



Khi được hỏi vào ngày 22.9 liệu họ có tin rằng tổng thống sẽ giành được nhiệm kỳ thứ hai hay không, 57% sinh viên nói không, trong khi 43% tin là ông có thể thành công. Nhưng hai tuần sau, hơn 62% nói ông Donald Trump sẽ không giành chiến thắng, và chỉ 38% cho là Tổng thống sẽ tái đắc cử.



Chia nhỏ các kết quả theo đường nhân khẩu học, Chegg cũng nhận thấy rằng, ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump trong số các sinh viên thuộc mọi giới tính, chủng tộc và trình độ trung học. Các sinh viên theo đảng Cộng hòa là nhóm phụ duy nhất giành vé cho ông Trump và Pence.



Tuy nhiên, không phải tất cả các kết quả khảo sát đều khả quan đối với ông Biden. Theo Chegg, cựu Phó Tổng thống đã bị sụt giảm 11% ủng hộ trong số các sinh viên đại học da màu, giảm từ mức cao 88% xuống 77% trong ba tuần.



Chegg và College Pulse đã khảo sát hơn 1.500 sinh viên đại học toàn thời gian và bán thời gian vào ngày 6.10 cho cuộc thăm dò mới nhất. Không rõ biên độ sai số của cuộc thăm dò này.



Bức tranh từ cuộc thăm dò ý kiến ​​của sinh viên chưa tốt nghiệp không phù hợp với tâm trạng của công chúng, theo các cuộc thăm dò nhân khẩu học toàn quốc.



Ngày 11.10, thăm dò của FiveThirtyEight cho thấy ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump hơn 8 điểm phần trăm, tức là giảm 42% so với thăm dò mới nhất của Chegg với sinh viên đại học.



Một cuộc thăm dò bầu cử do ABC News và The Washington Post công bố hôm 11.10 cho thấy ông Donald Trump kém ông Joe Biden 12 điểm trong số những người có khả năng là cử tri và và 11 điểm trong số những cử tri có đăng ký tính đến ngày 9.10.

https://laodong.vn/the-gioi/bau-cu-my-ong-biden-bo-xa-ong-trump-voi-cach-biet-chua-tung-co-844377.ldo

Theo Song Minh (LĐO)