Bà Hillary là đại cử tri bang New York, cam kết bỏ phiếu cho ông Biden

Cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, người thất bại trước Donald Trump năm 2016, ngày 28-10 tiết lộ bà là một trong 29 đại cử tri của bang New York. Đại cử tri mới là những người trực tiếp chọn tổng thống Mỹ.



Bầu cử Mỹ: Chờ bất ngờ trong những ngày cuối

Ông Biden dẫn trước: Đảng Dân chủ sợ lặp lại ác mộng bầu cử 2016

Bà Hillary cam kết sẽ bỏ phiếu cho ông Biden với tư cách là đại cử tri của bang New York.



"Tôi sẽ là một đại cử tri của New York", bà Hillary khẳng định trong một chương trình phát thanh của đài SiriusXM ngày 28-10. "Tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho cặp Joe Biden-Kamala Harris. Thật sự rất háo hức".



Mặc dù vậy, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2016 lo lắng sẽ không có một kết quả rõ ràng và ngay lập tức trong cuộc bầu cử lần này. Cựu đệ nhất phu nhân cũng chia sẻ bà "không thể tưởng tượng" được cảnh đương kim Tổng thống Donald Trump tái đắc cử.



"Tôi không thể tưởng tượng được là người ta sẽ lại chọn Trump sau tất cả những thiệt hại mà ông ta đã gây ra trong 4 năm qua. Thật sự không thể tưởng tượng được những thiệt hại đó thêm 4 năm nữa".



Việc trở thành đại cử tri của bang New York có ý nghĩa với bà Hillary. Cùng với 537 người khác trên toàn nước Mỹ, bà Hillary sẽ là người trực tiếp bầu ra tổng thống và phó tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2021-2024.



Cử tri Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống mà sẽ ủy quyền cho các đại cử tri của bang mình đang sinh sống. Số đại cử tri của mỗi bang khác nhau, bằng tổng số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ, 3 phiếu đại cử tri cũng được phân bổ cho Đặc khu Colombia - tức thủ đô Washington.



Năm 2016, mặc dù hơn ông Trump tới 2,6 triệu phiếu phổ thông tính trên toàn nước Mỹ, bà Hillary vẫn thất bại vì không kiếm đủ số phiếu đại cử tri cần thiết. Để chiến thắng, ứng viên cần giành được ít nhất 270/538 phiếu đại cử tri.



Bang New York, nơi bà Hillary được đề cử làm đại cử tri, đã luôn bầu cho ứng viên Dân chủ kể từ năm 1988 đến nay nên có thể nói bà Hillary đã chắc chắn trở thành đại cử tri chính thức. Bang này có 29 phiếu đại cử tri và là một trong những bang có nhiều phiếu đại cử tri nhất nước Mỹ.



Giống như phần lớn các bang và thủ đô Washington, New York áp dụng phương pháp "được ăn cả, ngã về không" khi tính phiếu đại cử tri. Ứng viên nào giành được nhiều phiếu phổ thông hơn tại New York sẽ giành trọn 29 phiếu đại cử tri của bang này.



Maine và Nebraska là hai bang duy nhất áp dụng phương pháp chia phiếu đại cử tri dựa theo các đơn vị bầu cử.

BẢO DUY (TTO)