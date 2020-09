Thống đốc New York không tiếc lời chỉ trích Tổng thống Trump

Năm tháng sau khi dịch Covid-19 tàn phá New York (vào tháng 4), Thống đốc bang này Andrew M. Cuomo đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào Tổng thống Donald Trump.

Theo The Washington Post, vào tháng 4, ông Cuomo phát hành đoạn video tuyên bố "New York yêu tất cả mọi người". Nhưng 5 tháng sau, thống đốc này dường như trừ ra một người gốc New York, đó là Tổng thống Trump.

Theo Thống đốc Cuomo, Tổng thống Trump không được chào đón ở New York và cư dân tại đây tức giận với "những lời cường điệu" của ông chủ Nhà Trắng.

"Ông ấy không thể trở lại New York. Không thể! Quên vệ sĩ đi. Tốt hơn là ông ấy nên có một đội quân nếu muốn đi bộ trên đường phố New York" – ông Cuomo nói tại cuộc họp báo trực tuyến hôm 2-9 (giờ địa phương).

Thống đốc Andrew M. Cuomo tháo khẩu trang khi phát biểu tại họp báo hồi tháng 6. Ảnh: AP

Bình luận được ông Cuomo đưa ra sau khi Tổng thống Trump ra lệnh cho Văn phòng Quản lý ngân sách xem xét việc cắt giảm ngân sách liên bang tại một số thành phố bị cho là "khu vực pháp lý vô chính phủ".

Theo ông Trump, những "thị trưởng yếu kém" tại Portland, Seattle, Washington và New York đã để "bọn phá hoại làm hại người dân, đốt phá các tòa nhà và hủy hoại sinh mạng cũng như công việc kinh doanh". Các bang và thành phố rơi vào tầm ngắm chỉ trích của ông Trump do các thành viên đảng Dân chủ làm thống đốc và thị trưởng.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và phản đối cảnh sát trấn áp mạnh tay nổ ra ở Mỹ vào mùa hè này, Tổng thống Trump thúc giục trấn áp tình trạng bất ổn. Nhiều nhà phê bình coi động thái này là cố ý trong chiến lược tranh cử của ông.

Tình hình có vẻ chưa thể lắng lại khi liên tiếp nhiều vụ việc mới được biết đến. Một người da màu sinh sống ở TP Chicago tử vong tại TP Rochester, bang New York sau khi bị cảnh sát trùm mũ kín đầu hồi tháng 3. Gia đình nạn nhân hôm 2-9 đã công bố các cảnh quay vụ việc và cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức.

Vụ việc xảy ra vào ngày 23-3. Ông Daniel Prude, 41 tuổi, đến thăm một người anh em trai của mình ở TP Rochester. Theo luật sư của gia đình, ông Prude được đánh giá sức khỏe tâm thần tại bệnh viện và ra viện tối hôm đó. Khoảng 3 giờ 15 phút sáng hôm sau, ông Prude được nhìn thấy khỏa thân chạy qua các con đường trong thành phố nên bị cảnh sát tiếp cận, yêu cầu nằm trên mặt đất và để tay ra sau lưng.

Các nhân viên cảnh sát đã trùm mũ lên ông Prude và còng tay ông. Ảnh: AP

Các nhân viên cảnh sát đã trùm mũ lên ông Prude và còng tay ông. Một cảnh sát giải thích ông Prude khạc nhổ liên tục về phía họ nên họ lo ngại bị lây virus SARS-CoV-2, vì vậy mới trùm đầu. Họ đè ông Prude vài phút cho đến khi ông ngừng cử động và im lặng. Nạn nhân được cho là chết não và qua đời vào ngày 30-3.

Tại Washington, cảnh sát cũng bắn chết một thanh niên da màu hôm 2-9 do người này "vung vũ khí". Vụ việc dẫn đến một cuộc đối đầu giữa cảnh sát và hàng chục người biểu tình bên ngoài đồn cảnh sát ở thủ đô. Nạn nhân là Deon Kay, 18 tuổi, sống ở Đông Nam Washington.

Tuyên bố từ Sở Cảnh sát Washington cho biết Kay là một trong hai người bỏ trốn vào chiều 2-9 lúc bị các nhân viên mặc đồng phục tiếp cận. Khi ấy, họ đang điều tra báo cáo về một người đàn ông mang súng trong khu vực.

Hai vụ việc trên càng làm phức tạp làn sóng biểu tình trên toàn quốc, kêu gọi cải tổ lực lượng cảnh sát và minh bạch trong những trường hợp tương tự.

Phạm Nghĩa (Theo The Washington Post, Sputnik, AP/NLĐO)