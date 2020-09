Ngày 2.9, cả nước có 16 người tử vong vì tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công An), ngày nghỉ lễ Quốc khánh (ngày 2.9.2020), cả nước để xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người và bị thương 23 người.



Đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, so với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giữa nguyên nhưng lại giảm 9 người chết (giảm 36%), tăng 7 người bị thương (tăng 43,7%).



Trong đó, đường bộ xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người , bị thương 23 người. Tai nan giao thông đường sắt và đường thuỷ nội địa không xảy ra.



Cũng theo đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, công tác xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã xử lý 3.904 trường hợp, trong đó vi phạm nồng độ cồn 406 trường hợp; tạm giữ 15 xe ôtô, 757 môtô; tước 314 giấy phép lái xe. Cảnh sát giao thông đường thủy xử lý 102 trường hợp vi phạm Luật giao thông.

https://laodong.vn/xa-hoi/ngay-29-ca-nuoc-co-16-nguoi-tu-vong-vi-tai-nan-giao-thong-832831.ldo



Theo Minh Hạnh (LĐO)