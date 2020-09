Ghế Thủ tướng Nhật Bản sắp có chủ nhân mới

Ông Yoshihide Suga, phụ tá lâu năm của Thủ tướng Nhật Bản sắp mãn nhiệm Abe Shinzo, dự kiến giành chiến thắng trong cuộc bầu lãnh đạo LDP hôm nay.



Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ chức

Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga nắm chắc phần thắng ghế Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: AFP



Nếu được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP), Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga gần như chắc chắn sẽ thay ông Abe Shinzo để trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản.



Ông Suga, 71 tuổi, người đã nói sẽ theo đuổi các chính sách kinh tế và đối ngoại quan trọng của ông Abe, dự kiến ​​nhận được số phiếu lớn từ 394 nhà lập pháp đảng LDP và có khả năng giành được đa số 141 phiếu bầu từ các địa phương.



Người chiến thắng trong cuộc đua LDP gần như chắc chắn được bầu làm thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu của quốc hội vào ngày 16.9 do đảng LDP chiếm đa số ở Hạ viện. Người chiến thắng sẽ làm nốt nhiệm kỳ lãnh đạo đảng của Thủ tướng Abe Shinzo đến tháng 9.2021.



Ông Abe Shinzo, thủ tướng phục vụ lâu nhất của Nhật Bản, tháng trước cho biết ông từ chức do sức khỏe kém, kết thúc nhiệm kỳ gần 8 năm.



Ông Suga cho hay sẽ tiếp tục chiến lược "Abenomics" đặc trưng của ông Abe về chính sách tiền tệ nới lỏng, chi tiêu của chính phủ và cải cách, trong khi giải quyết những thách thức của đại dịch COVID-19 và nền kinh tế đang xuống dốc, đồng thời đối mặt với các vấn đề dài hạn như dân số già và tỷ lệ sinh thấp của Nhật Bản.



Ông Suga, người chưa có nhiều kinh nghiệm về ngoại giao, phải đối mặt với những thách thức địa chính trị như xây dựng mối quan hệ với người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 và cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc.



Có nhiều đồn đoán rằng ông Suga sẽ tiến hành một cuộc bầu cử hạ viện ngay trong tháng tới để tăng cơ hội giành chiến thắng trong nhiệm kỳ 3 năm với tư cách là người đứng đầu LDP vào năm tới. Cuộc bầu cử hạ viện phải được tổ chức vào cuối tháng 10.2021.



Ông Suga, con trai của một nông dân trồng dâu tây ở miền Bắc Nhật Bản, bắt đầu tham gia chính trị với tư cách là một nghị sĩ địa phương, và từ năm 2012 đã giữ chức vụ Chánh văn phòng Nội các, đóng vai trò là người phát ngôn chính phủ hàng đầu của Thủ tướng Abe.



Ông Suga được nhớ đến như một nhà điều hành hậu trường hơn là một nhà lãnh đạo tiền tuyến, nhưng vị thế của ông đã tăng trong các cuộc thăm dò dư luận sau khi ông tuyên bố ứng cử để kế nhiệm Thủ tướng Abe.



Ông Suga đã giành được sự ủng hộ từ hầu hết các phe phái đảng Dân chủ Tự do LDP, vượt xa các đối thủ của mình như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba và cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida.

Theo SONG MINH (LĐO)