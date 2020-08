Tình báo Mỹ: Trung Quốc muốn ông Trump thất cử, Nga lại can thiệp bầu cử Mỹ 2020

Báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ công bố ngày 7-8 cho biết họ nhận thấy cả Trung Quốc và Nga đều đã có những động thái can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020 với những mục đích khác nhau.



Báo cáo tình báo của Trung tâm Phản gián và An ninh quốc gia nhận định Nga vẫn đang tiếp tục can thiệp bầu cử Mỹ và Trung Quốc có vẻ ủng hộ ông Joe Biden (ảnh) hơn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11-2020 - Ảnh: NYT



Theo hãng tin AFP, ông William Evanina, giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ, ngày 7-8 công bố những thông tin này trong báo cáo đánh giá thông tin tình báo.



Theo đó, giới tình báo Mỹ nhận thấy Trung Quốc đã tăng cường những nỗ lực tạo ảnh hưởng lên cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong tháng 11 tới. Bắc Kinh muốn ông Trump thất bại ở lần tái tranh cử này vì nhận thấy ông là người "không thể đoán định".



"Chúng tôi đánh giá là Trung Quốc muốn Tổng thống Trump, một người mà Bắc Kinh thấy là không thể đoán trước, không chiến thắng khi tái tranh cử", ông William Evanina nêu quan điểm trong bản báo cáo.



"Trung Quốc cũng đã mở rộng các nỗ lực ảnh hưởng của họ trước tháng 11-2020 để định hình môi trường chính sách tại Mỹ, gây sức ép với các nhân vật chính trị mà họ cho là đi ngược lại những lợi ích của Trung Quốc, và làm chệch hướng cũng như ngăn chặn những quan điểm chỉ trích Trung Quốc", ông tiếp tục.



Ông cũng nhắc tới các chỉ trích của Trung Quốc về những chuyện như cách ông Trump xử lý đại dịch COVID-19, việc Mỹ đóng cửa lãnh sự quán của Trung Quốc tại Houston và lập trường của chính quyền Mỹ về các động thái của Trung Quốc tại Hong Kong và Biển Đông.



"Bắc Kinh nhận thấy tất cả những nỗ lực này có thể tác động tới cuộc đua tổng thống", ông William Evanina nói.



Cũng theo người đứng đầu Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia, không chỉ Trung Quốc, Iran cũng đang sử dụng chiến lược tung tin trên mạng xã hội để chia rẽ nước Mỹ và gây tổn thất cho ông Trump.



Bên cạnh đó, Nga cũng đang can thiệp bầu cử Mỹ nhằm ủng hộ ông Trump và bôi nhọ ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, cũng là đối thủ của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11.

Theo D.KIM THOA (TTO)