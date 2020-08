Hong Kong bắt thêm cô bạn của Hoàng Chi Phong

Trong số 10 người bị bắt ngày 10-8 có Agnes Chow, một trong những thủ lĩnh của phong trào Demosisto của Hoàng Chi Phong. Cùng lúc đó, Bắc Kinh cũng lên tiếng giải thích lý do bắt giữ trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai.



Agnes Chow (áo trắng) bị lực lượng an ninh Hong Kong bắt giữ tối 10-8 - Ảnh: REUTERS



Cảnh sát Hong Kong xác nhận với Hãng tin Reuters đã bắt giữ 9 người đàn ông và 1 phụ nữ trong độ tuổi 23 đến 72 trong ngày 10-8.



Báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong sau đó xác nhận người phụ nữ duy nhất bị bắt là Agnes Chow (Châu Đình) năm nay mới 23 tuổi. Cô là một trong những thủ lĩnh của phong trào Demosisto do Hoàng Chi Phong sáng lập.



Agnes Chow từng bị bắt hồi năm ngoái cùng với Hoàng Chi Phong nhưng sau đó được thả tự do. Cả hai vừa ra tòa hồi tuần trước và nhận tội kích động người biểu tình chiếm trụ sở cảnh sát hồi năm ngoái. Theo Đài NHK, phải đến tháng 12 tới tòa Hong Kong mới ra phán quyết vụ việc.



Vụ bắt giữ Agnes Chow ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế bởi nó diễn ra trong cùng ngày Jimmy Lai, chủ nhiệm báo Apple của Hong Kong, bị bắt giữ.



Đây là tờ báo có quan điểm chống Trung Quốc và thường xuyên chỉ trích chính quyền Hong Kong. Theo một số thông tin chưa xác nhận, hai con trai ông Lai điều hành tờ Apple cũng bị bắt cùng với cha.



Hiện không rõ ông Lai và các con có nằm trong số 10 người bị bắt theo thông báo của cảnh sát Hong Kong hay không.



Trong một thông cáo tối 10-8, Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau của Trung Quốc cho biết ông Lai bị bắt vì âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia. Văn phòng này mô tả triệu phú Hong Kong là "kẻ cuồng bạo chống Trung Quốc".



"Những kẻ tiêu biểu như Jimmy Lai đã cấu kết với các thế lực nước ngoài, đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia của Trung Quốc, làm tổn hại đến sự ổn định và thịnh vượng của Hong Kong", thông cáo nêu rõ.

Theo BẢO DUY (TTO)