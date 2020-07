Mỹ lo ngại về phòng thí nghiệm Vũ Hán từ năm 2018

Các tài liệu có từ năm 2018 vừa được công bố cho thấy giới chức Mỹ đã lo ngại về tình trạng thiếu trầm trọng nhân viên có tay nghề cần thiết để làm việc tại phòng thí nghiệm có cấp độ bảo vệ an toàn sinh học cao nhất ở Vũ Hán, Trung Quốc.



Iran làm rõ về số ca mắc COVID-19 choáng váng mà tổng thống công bố

Phát hiện ổ dịch COVID-19 lớn tại Đài phát thanh quốc gia Indonesia

Phòng thí nghiệm Vũ Hán có 3 mẫu virus Corona bắt nguồn từ dơi

Viện Virus học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - Ảnh: AFP





Báo South China Morning Post ngày 20-7 dẫn các bức điện tín được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố trong tuần này cho biết từ năm 2018, các quan chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu các nhân viên có tay nghề cần thiết để làm việc tại Viện Virus học Vũ Hán (WIV), nơi có phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp cao nhất ở châu Á.



Viện này nằm ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, thời gian qua đã trở thành trung tâm của những hoài nghi về nguồn gốc dịch bệnh COVID-19. Các ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại Vũ Hán vào cuối năm 2019.



Cụ thể, một bức điện tín từ lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán vào tháng 4-2018 - được gửi đi sau một chuyến thăm của các quan chức Mỹ cuối tháng 3 cùng năm - nói rằng phòng thí nghiệm trên mở ra cơ hội để trao đổi chuyên gia, "đặc biệt bởi vì thiếu các nhân viên có tay nghề".



Trước đó, một bức điện tín khác từ Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh vào tháng 1-2018 nói rằng phòng thí nghiệm ở Vũ Hán "thiếu hụt trầm trọng kỹ thuật viên và điều tra viên có tay nghề cần thiết để vận hành an toàn phòng thí nghiệm được kiểm soát cao này" và thiếu sự rõ ràng trong các quy định của Chính phủ Trung Quốc.



Bức điện tín này còn nói rằng các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm trên được phép nghiên cứu các virus corona giống SARS từ dơi, nhưng họ không được phép nghiên cứu các chủng virus corona có thể lây nhiễm cho người nếu không nhận được sự cho phép từ một ủy ban đã chỉ định.



Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua liên tục cáo buộc Bắc Kinh che đậy cách xử lý đại dịch trong thời gian đầu, gồm trì hoãn chia sẻ thông tin và trừng phạt những người đầu tiên lan truyền thông tin về dịch bệnh.



Đầu tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố có "bằng chứng to lớn" cho thấy virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tuy nhiên, ông không công bố bằng chứng trước công chúng.



Các nhà khoa học cho rằng virus corona chủng mới đến từ thế giới tự nhiên, có thể từ dơi. Tuy nhiên, họ không thể loại trừ khả năng virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 4 (BSL-4) như ở Vũ Hán.



Angela Rasmussen, một nhà virus học ở Đại học Columbia (Mỹ), đầu ngày 20-7 nói rằng trong khi các nhà khoa học không thể loại trừ khả năng virus rò rỉ từ một sự cố nào đó trong phòng thí nghiệm, các bức điện tín trên lại không nêu quan ngại về các nghiên cứu được thực hiện ở phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Theo Thời Báo Hoàn Cầu, Viện Virus học Vũ Hán đã xây dựng hoàn thành Phòng thí nghiệm an toàn sinh học quốc gia vào tháng 1-2015 và đây là phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 4 (BSL-4) đầu tiên ở châu Á.



Có chưa tới 20 quốc gia trên thế giới sở hữu phòng thí nghiệm BSL-4. Phòng thí nghiệm trên đã qua được vòng đánh giá của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) vào tháng 1-2018 và được đưa vào sử dụng sau đó.

Theo BÌNH AN (TTO)