Huawei lãnh thêm đòn mới từ Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo Washington sẽ áp hạn chế thị thực với các công ty Trung Quốc như Huawei, với cáo buộc liên quan đến hành vi vi phạm nhân quyền.

Ngoại trưởng Pompeo nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington ngày 15-7: "Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ áp đặt hạn chế thị thực đối với một số nhân viên cụ thể của các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei do đã hỗ trợ vật chất cho các chính thể vi phạm nhân quyền". Ông Pompeo cho rằng các công ty viễn thông trên toàn thế giới "nên cân nhắc" vì khi làm ăn với Huawei, "họ đang làm việc với những người vi phạm nhân quyền".



Ngoại trưởng Pompeo cáo buộc Huawei "tiếp tay cho bộ máy giám sát của Trung Quốc kiểm duyệt những người bất đồng chính kiến, điều hành các trại tập trung ở Tân Cương" và bạo hành cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ.



Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 15-7 thông báo Mỹ sẽ áp hạn chế thị thực với một số nhân viên Huawei. Ảnh: Reuters





Từ đầu năm 2017, chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc đưa khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ và người dân tộc thiểu số Hồi giáo vào các trại tập trung. Bắc Kinh khẳng định đây là các "trung tâm đào tạo nghề" và họ đang phản ứng hợp pháp với mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.



Ngoại trưởng Pompeo từng mô tả Huawei và các công ty công nghệ khác do Bắc Kinh hậu thuẫn là "mã độc của tình báo Trung Quốc". Washington đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về độ an toàn của các thiết bị Huawei, cáo buộc chúng có thể được sử dụng để đánh cắp tài sản trí tuệ của các nước phương Tây.



Ở chiều ngược lại, Huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc họ do thám cho chính quyền Trung Quốc. Công ty này cho rằng Mỹ muốn cản trở họ tăng trưởng vì không công ty Mỹ nào cung cấp công nghệ tương tự với mức giá cạnh tranh.







Huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc họ do thám cho chính quyền Trung Quốc. Ảnh: Reuters



Cũng trong cuộc họp báo ngày 15-7, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông sẽ thăm Anh và Đan Mạch vào tuần tới, vài ngày sau khi London cấm Huawei tham gia phát triển hạ tầng 5G ở nước này. Ông Pompeo nói thêm: "Tôi chắc chắn rằng Trung Quốc và mối đe dọa của họ đối với những người tự do trên khắp thế giới sẽ là vấn đề được ưu tiên trong chương trình nghị sự".



Bình luận của ông Pompeo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Truyền thông Anh Oliver Dowden hôm 14-7 công bố quyết định cấm Huawei tham gia mạng 5G tại nước này. Các hãng viễn thông Anh cũng không được mua bất kỳ thiết bị 5G nào từ Huawei.



Tổng thống Donald Trump cho biết ông là người đã thuyết phục nhiều nước, trong đó có Anh, ra quyết định cấm tập đoàn Huawei tham gia mạng 5G. Trong khi đó, Trung Quốc nói Anh đã bị Mỹ "lừa gạt" và tuyên bố London sẽ phải trả giá vì động thái này.



Ông Pompeo cho biết Washington sẽ sớm có một loạt quyết định khác đối với các công ty viễn thông Trung Quốc, phản ánh nhu cầu bảo vệ dữ liệu của công dân Mỹ trước Bắc Kinh.



Trong một cuộc phỏng vấn với trang The Hill, khi được hỏi về khả năng cấm các ứng dụng Trung Quốc, đặc biệt là TikTok, ông Mike Pompeo nói: "Cho dù đó là TikTok hay bất kỳ nền tảng truyền thông, ứng dụng, cơ sở hạ tầng nào khác của Trung Quốc, chính quyền đang thực hiện nghiêm túc yêu cầu bảo vệ người dân Mỹ khỏi việc thông tin của họ cuối cùng nằm trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc".





Theo H.Bình (NLĐO, Reuters, CNBC)