Trung Quốc phản ứng việc Anh cấm mua thiết bị 5G của Huawei

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh cho rằng quyết định của Chính phủ Anh cấm mua thiết bị mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) từ tập đoàn công nghệ Huawei là "đáng thất vọng và sai lầm."



Biểu tượng của Tập đoàn công nghệ Huawei tại trụ sở tập đoàn ở Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, sau khi Chính phủ Anh ngày 14/7 chỉ thị các nhà cung cấp viễn thông nước này không mua thiết bị mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) từ tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh cho rằng quyết định này của London là "đáng thất vọng và sai lầm."

Đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Đại sứ Trung Quốc viết: "Quyết định đáng thất vọng và sai lầm của Chính phủ Anh đối với Huawei. Nghi ngờ liệu Anh có thể cung cấp môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối với các công ty nước ngoài hay không."

Trong khi đó, giới chức Mỹ bày tỏ hoan nghênh quyết định của Anh. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh Anh có kế hoạch cấm Huawei tham gia các mạng 5G trong tương lai và loại bỏ dần những thiết bị không đáng tin cậy của Huawei khỏi các mạng hiện có. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác Anh nhằm tăng cường hệ thống 5G mạnh và an toàn, vốn có vai trò thiết yếu đối với sự thịnh vượng và an ninh của các nước ở hai bờ Đại Tây Dương.”

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cũng trên Twitter, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien viết: “Hành động của Anh phản ánh sự đồng thuận quốc tế ngày càng cao rằng Huawei và các nhà cung cấp không đáng tin cậy khác là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia,” đồng thời cho biết Mỹ mong muốn hợp tác với Anh cũng như nhiều đối tác và đồng minh khác nhằm "thúc đẩy sự đổi mới, sự đa dạng của các nhà cung cấp mạng 5G, và đảm bảo an ninh 5G không bị thao túng nguy hiểm."

Tháng Một vừa qua, Chính phủ Anh quyết định cho phép Huawei tham gia phát triển hạ tầng 5G ở nước này, nhưng giới hạn ở mức 35% và không được tham gia các phần cốt lõi của mạng 5G tại Anh.

Tuy nhiên, ngày 14/7, phát biểu tại Quốc hội Anh sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì các cuộc họp nội các và Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ trưởng phụ trách Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Anh Oliver Dowden nêu rõ từ cuối năm nay, các nhà cung cấp viễn thông không được phép mua bất kỳ thiết bị 5G nào từ Huawei, tiến tới loại bỏ tất cả các thiết bị của Huawei vào năm 2027.

Động thái trên của Anh được cho là chịu sức ép của Mỹ lâu nay luôn hối thúc các đồng minh loại bỏ các thiết bị của Huawei khỏi mạng viễn thông với lý do có nguy cơ gây rủi ro an ninh quốc gia.

Huawei đã bày tỏ "thất vọng" và kêu gọi Chính phủ Anh xem xét lại quyết định trên.

Nguyễn Hằng-Đặng Huyền (TTXVN/Vietnam+)