Giám đốc FBI: Trung Quốc muốn thành siêu cường bằng thủ đoạn

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray hôm 7-7 cho hay Trung Quốc đang tìm cách trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới, vượt mặt Mỹ bằng “chiến dịch trộm cắp và sự ảnh hưởng tiêu cực”.





Trong một cuộc công kích diện rộng nhằm vào hành vi của Trung Quốc trên trường quốc tế tại Viện Hudson, ông Wray cho rằng mối đe dọa gián điệp kinh tế và tình báo từ Trung Quốc đặt ra mối đe dọa lâu dài nhất đối với thông tin, tài sản trí tuệ và sức sống kinh tế của Mỹ.



Quan chức này cho hay "cuộc chiến vượt mặt Mỹ" của Trung Quốc diễn ra trên nhiều lĩnh vực từ chính trị địa phương đến các ngành công nghiệp gồm hàng không, nông nghiệp, robot và chăm sóc sức khỏe, song song đó cáo buộc Bắc Kinh thỏa hiệp với các tổ chức của Mỹ thực hiện nghiên cứu quan trọng về dịch Covid-19.





Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray. Ảnh: Reuters





Ông Wray tiết lộ FBI mở một cuộc điều tra chống tình báo mới liên quan đến Trung Quốc cứ sau 10 giờ và khoảng một nửa trong số 5.000 trường hợp liên quan đến Trung Quốc. Các cuộc điều tra về các nỗ lực đánh cắp công nghệ tại Mỹ của các tổ chức Trung Quốc đang được tiến hành tại tất cả 56 văn phòng của FBI.



Quan chức này lý giải: "Không phải chúng tôi đang cố mở rộng hoạt động ở khắp nơi mà vì mối đe dọa đang đặt ra trên khắp nước Mỹ trong các khu vực nông thôn và thành phố lớn".



Bộ trưởng Tư pháp William Barr và Ngoại trưởng Mike Pompeo đang chuẩn bị công bố các hành động mới để đối phó mối đe dọa từ Trung Quốc trong những tuần tới, theo ông Wray.



Lãnh đạo FBI cũng chỉ trích hoạt động "Săn cáo", chiến dịch ngoài lãnh thổ Trung Quốc do lãnh đạo Trung Quốc thúc đẩy nhằm hồi hương các cá nhân bị cáo buộc các tội danh liên quan đến tham nhũng tại đại lục. Những người bị nhắm mục tiêu có hai lựa chọn là trở về Trung Quốc kịp thời hoặc tự sát.



Ông Wray cũng kêu gọi bất cứ ai ở Mỹ tin rằng họ đang bị chính phủ Trung Quốc nhắm đến trong chiến dịch như vậy nên tiếp cận với văn phòng FBI ở địa phương của họ. Tuy nhiên, ông Wray không cung cấp thông tin cụ thể và FBI cũng từ chối bình luận về vấn đề này.



Khi được hỏi liệu FBI có lo ngại về khả năng can thiệp của Trung Quốc trong cuộc bầu cử tại Mỹ sắp tới hay không, ông Wray cho biết "chiến dịch ảnh hưởng ác ý ở nước ngoài" của Trung Quốc đã là một mối đe dọa quanh năm chứ không phải chỉ là mối đe dọa cụ thể trong cuộc bầu cử.



Các quan chức Trung Quốc hồi đầu năm nay tuyên bố họ không quan tâm đến việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ sau khi ông Trump cho rằng Bắc Kinh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn ông tái đắc cử.



Theo Xuân Mai (NLĐO/SCMP)