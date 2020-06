Mạng xã hội rúng động trước vụ bắt cóc tỉ phú Trung Quốc

Doanh nhân He Xiangjian



Giống như nhiều doanh nhân thế hệ đầu tiên ở Trung Quốc, Ông có nguồn gốc khiêm tốn. Ông bắt đầu xây dựng đế chế Midea của mình từ khi 26 tuổi.



Hôm nay Midea Group giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến với giá trị thị trường là 419 tỉ nhân dân tệ (59 tỉ USD), riêng ông He ước tính có tài sản trị giá 25 tỉ USD, theo Hurun Report, một tổ chức nghiên cứu ở Thượng Hải theo dõi những người giàu có ở Trung Quốc.



Tập đoàn có hơn 200 công ty con, bao gồm Công ty robot Kuka có trụ sở tại Đức.Ông thôi giữ chức chủ tịch của Midea Group vào năm 2012, nhưng gia đình ông tiếp tục sở hữu cổ phần kiểm soát tại Midea Holdings, công ty mẹ của Midea Group. Con trai của ông, He Jianfeng, hiện là giám đốc của Midea Group và Midea Real Holding.



Câu chuyện thành công của ông gắn nền kinh tế Trung Quốc. Khi đất nước này mở cửa ra thế giới vào những năm 1980, Midea bắt đầu làm quạt điện tại tỉnh Quảng Đông.



Nền kinh tế Trung Quốc phát triển, người tiêu dùng ngày càng giàu có đã mua máy điều hòa không khí của Midea và các thiết bị gia dụng khác. Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi hàng hóa chất lượng cao hơn và Midea bắt đầu đa dạng hóa các dịch vụ của mình.



Media cũng đã chuyển sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, thuộc loại mà Trung Quốc muốn chuyên môn hóa để có tiếng nói lớn hơn trong các công nghệ của tương lai. Năm 2016, công ty đã mua Công ty robot Kuka của Đức, biến nó thành một công ty lớn trong tự động hóa công nghiệp.