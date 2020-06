Màn bứt phá của ông Joe Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng

Vượt qua mốc 1.991 phiếu đại biểu cần thiết, Cựu Phó Tổng thống Biden đã tập hợp được 1.993 phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ.



Ứng cử viên Joe Biden cân nhắc việc lựa chọn liên danh tranh cử

Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden giành chiến thắng bầu cử sơ bộ tại Florida

Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Tòa thị chính Philadelphia, Pennsylvania ngày 2/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)





Ngày 5/6, ứng cử viên Joe Biden đã giành đủ số phiếu cần thiết để trở thành đại diện của đảng Dân chủ, cạnh tranh với đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, vượt qua mốc 1.991 phiếu đại biểu cần thiết, Cựu Phó Tổng thống Biden đã tập hợp được 1.993 phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ sau khi chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ tại 7 tiểu bang và thủ đô Washington D.C gần đây.



Từ đầu tháng Tư vừa qua, ông Biden được đánh giá gần như đã nắm chắc đề cử của đảng này sau khi đối thủ lớn nhất là Thượng nghị sỹ độc lập tiểu bang Vermont Bernie Sanders rời khỏi đường đua.



Phải 3 ngày sau các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, ông Biden mới đạt đến ngưỡng phiếu đại biểu theo quy định vì một số tiểu bang mất thêm thời gian kiểm phiếu do lượng phiếu bỏ qua thư tăng lên đột biến trong đợt bầu cử lần này.



Hiện tại, bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vẫn còn diễn ra ở 8 tiểu bang và 3 vùng lãnh thổ của Mỹ.



Ông Biden đã dành 36 năm làm việc tại Thượng viện trước khi trở thành Phó Tổng thống dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Đây là lần thứ ba ông Biden tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và sự thành công của ông trong việc giành được đề cử của đảng Dân chủ được đánh giá là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri da màu gốc Phi.



Trên thực tế, ông Biden đã khởi động màn tranh cử không mấy khả quan khi chỉ về thứ tư trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang có nhiều người da trắng sinh sống là Iowa vào tháng Hai vừa qua, cũng như một vị trí khiêm tốn tại các cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire và Nevada.





Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Dover, Delaware ngày 5/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)





Bước ngoặt chỉ xảy ra tại cuộc bầu cử ở Nam Carolina hồi tháng Ba khi ông Biden thắng đậm, khi vượt qua đối thủ hàng đầu là Thượng nghị sỹ Sanders ở vị trí gần nhất với cách biệt lên tới gần 29% .



Trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" không lâu sau đó, ứng cử viên này đã giành chiến thắng tại 10 trong tổng số 14 tiểu bang, địa phương tiến hành bầu cử sơ bộ.



Màn bứt phá mạnh mẽ của cựu Phó Tổng thống Mỹ ở các tiểu bang như Bắc Carolina, Virginia, Tennessee và Texas đã củng cố vị thế của ông với tư cách là ứng cử viên Dân chủ được ưa thích nhất đối với cử tri Mỹ gốc Phi.



Ông Biden đã cam kết chọn một phụ nữ da màu để liên danh tranh cử Phó Tổng thống nếu ông được chọn làm người đại diện cho đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng.



So với đương kim Tổng thống Mỹ, ông Biden đang nhận được sự ủng hộ lớn hơn từ nhóm cử tri da màu này. Một cuộc thăm dò gần đây của Fox News cho thấy chỉ có 14% người Mỹ gốc Phi đăng ký bỏ phiếu bầu cử thể hiện quan điểm thuận lợi cho tổng thống Trump, so với 75% khác ủng hộ ông Biden.



Vấn đề hiện nay của ông Biden là phải đảm bảo rằng các cử tri da màu có động lực tham gia bỏ phiếu vào tháng 11 tới, đặc biệt là ở các tiểu bang đang có nhiều thay đổi quan trọng đối với chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump so với cuộc đua năm 2016.



Cuộc đua bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ có thời điểm từng chứng kiến sự tham gia của hàng chục ứng cử viên với sự đa dạng về chủng tộc, giới tính, độ tuổi cũng như bao gồm cả một ứng cử viên là người đồng tính.



Cuộc đua của đảng Dân chủ năm nay chịu sự chi phối từ những tranh luận về những quan điểm cấp tiến, bao gồm chương trình chăm sóc sức khỏe được chính phủ tài trợ hoàn toàn “Medicare for All” và một đề xuất sâu rộng về vấn đề chống biến đổi khí hậu có tên gọi là "Thỏa thuận mới xanh."



Ông Biden đã giành chiến thắng trong cuộc chạy đua tại đảng Dân chủ bằng cách chủ yếu đưa ra những cách tiếp cận ôn hòa hơn mà ông cho rằng sẽ giúp ông giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Trump.



Việc nước Mỹ đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái, trong khi tình trạng bất ổn dân sự nổ ra ở hàng chục thành phố sau cái chết của nạn nhân da màu George Floyd đang tạo nên một bối cảnh hết sức đặc biệt cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.



Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế đầu tàu thế giới khi Mỹ vẫn đang là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh nguy hiểm này, với hơn 1,96 triệu ca mắc và hơn 111.300 ca tử vong.

Theo Đại Thắng (TTXVN/Vietnam+)