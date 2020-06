Dịch chồng dịch, Congo tuyên bố bùng phát đợt dịch Ebola mới

Ngày 1.6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã báo cáo về đợt bùng phát dịch Ebola mới ở phía tây bắc trong khi chiến đấu với dịch bệnh sốt xuất huyết ở phía đông cùng với đại dịch COVID-19 đang gia tăng.



Dịch bệnh tàn phá thể thao: Bóng đá châu Phi chao đảo vì Ebola

Cộng hòa Dân chủ Congo đối mặt với dịch bệnh Ebola trong khi đang phải chiến đấu với đại dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh lây truyền khác. Ảnh: AFP



Bangkok Post đưa tin, đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 11 trong lịch sử của đất nước rộng lớn miền trung Châu Phi diễn ra chỉ vài tuần trước khi nước này hy vọng tuyên bố chấm dứt đợt dịch Ebola thứ 10 ở phía đông.



Bộ trưởng Y tế Eteni Longondo trong cuộc họp báo hôm 1.6 cho biết "bốn người đã chết" do Ebola tại một quận thuộc thành phố Mbandaka phía tây bắc. Ông cũng cho biết sẽ nhanh chóng gửi thuốc và vaccine, đồng thời sẽ tới thăm khu vực xảy ra dịch bệnh vào cuối tuần.



Thành phố Mbandaka - thủ phủ của tỉnh Equateur - là một trung tâm giao thông trên sông Congo với dân số hơn một triệu người.



Tỉnh Equateur trước đó đã bị tấn công bởi dịch Ebola từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2018, khiến 33 người chết và chỉ có 21 người khỏi bệnh.



Còn phía đông Congo, 2.280 người đã tử vong vì Ebola kể từ tháng 8.2018 và các quan chức đã hy vọng có thể công bố hết dịch vào 25.6. Muốn vậy, trong suốt 42 ngày - gấp đôi thời gian ủ bệnh - không có trường hợp nhiễm mới nào được ghi nhận.



Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã mở rộng tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế về dịch bệnh, chủ yếu ảnh hưởng đến tỉnh Bắc Kivu. Hai loại vaccine thử nghiệm đã được tiêm rộng rãi cho 300.000 người trên phạm vi toàn quốc.



Đợt dịch Ebola mới nhất là lần thứ 11 tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh bệnh sốt xuất huyết rất dễ lây lan hoành hành tại tỉnh Equateur. Virus gây sốt xuất huyết được gọi là Zaire, lây truyền qua tiếp xúc với máu, dịch cơ thể, dịch tiết hoặc nội tạng của người bị nhiễm bệnh hoặc đã chết, tỉ lệ tử vong lên tới 90%, theo WHO.



Quốc gia này cũng đang chiến đấu với sự bùng phát đại dịch COVID-19 với 3.195 ca nhiễm được xác nhận và 72 trường hợp tử vong, chỉ riêng tại thủ đô Kinshasa đã chiếm tới 2.896 ca COVID-19, theo số liệu chính thức được công bố hôm 1.6.



Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đang đối mặt với dịch sởi đã giết chết hơn 6.000 người kể từ đầu năm ngoái, cũng như bùng phát dịch tả và sốt rét.

https://laodong.vn/the-gioi/dich-chong-dich-congo-tuyen-bo-bung-phat-dot-dich-ebola-moi-809525.ldo



Theo Bảo Châu (LĐO)