Chiến lược của Đài Loan trước Bắc Kinh

Tuần qua, khi chính thức tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan nhiệm kỳ 2, bà Thái Anh Văn đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về việc Đài Bắc sẽ không chấp nhận mô hình “một quốc gia, hai chế độ” như đại lục mong muốn.





Quyết định chưa từng có của chính phủ Trung Quốc

Bà Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức, không chấp nhận 'một quốc gia, hai chế độ'

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn - Ảnh: Reuters





Giữa bối cảnh đó, bà Thái sẽ thực hiện chính sách an ninh dựa trên 2 nền tảng chính: quyết tâm chống lại áp lực từ Bắc Kinh, cố gắng kiểm soát tình hình và kiềm chế dù đại lục có nhiều hành động tạo sức ép.



Trong đó, Đài Bắc sẽ nhấn mạnh vào các yếu tố dân chủ để thể hiện sự đối lập với thể chế của Bắc Kinh. Bên cạnh đó, để tăng cường thực lực trước sức mạnh quân sự của đại lục, Đài Loan sẽ tiếp tục các dự án tăng cường sức mạnh quân sự và hiện đại hóa lực lượng phòng vệ vốn đã được đặt ra từ khi bà Thái nắm quyền.



Tất nhiên, Bắc Kinh cũng tiếp tục theo đuổi những biện pháp nhằm cô lập Đài Bắc trên diễn đàn quốc tế. Ứng phó sức ép này, Đài Loan sẽ đẩy mạnh các chương trình hợp tác với một số đối tác thân cận như Mỹ hay Nhật Bản.



Vốn dĩ, Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump hay Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe đều tăng cường hợp tác với Đài Loan. Trong nền tảng đó, Đài Bắc thậm chí có thể tăng cường vị thế quốc tế bằng cách đẩy mạnh hợp tác an ninh để trở thành một đối tác của Tứ giác an ninh (gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ) ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.



Theo TS Fabrizio Bozzato (Chuyên gia tại Đại học Chính trị Đài Loan)



(Dẫn nguồn thanhnien.vn)