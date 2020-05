Quyết định chưa từng có của chính phủ Trung Quốc

Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử không đề ra mục tiêu tăng trưởng cụ thể trong năm 2020 khi Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (quốc hội) bắt đầu diễn ra hôm 22-5.

"Chúng tôi không đặt ra mục tiêu GDP cụ thể chủ yếu là do đại dịch toàn cầu và những bất ổn lớn về kinh tế và thương mại. Trung Quốc đang đối mặt với những yếu tố khó lường trong sự phát triển" - trích lời Thủ tướng Lý Khắc Cường tại kỳ họp quốc hội.



Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn đặt mục tiêu thất nghiệp tại thành thị ở mức 6%, so với 5,5% vào năm 2019. Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là 3,5%, so với mức 3% vào năm ngoái. Chính phủ Trung Quốc cũng đặt mục tiêu tạo ra 9 triệu việc làm mới tại các đô thị, so với mức 11 triệu vào năm ngoái.





Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc vào năm 2019. Ảnh: Tân Hoa Xã



Ngân sách quân sự của Trung Quốc trong năm 2020 tăng 6,6% lên 1,27 ngàn tỉ nhân dân tệ bất chấp kinh tế sụt giảm trong quý 1-2020.



Trong năm nay, Bắc Kinh đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách là 3,6% GDP, so với mức 2,8% vào năm 2019, tạo thêm cơ hội tăng chi tiêu để chống lại thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra.



Chính phủ sẽ phát hành lượng "trái phiếu kho bạc đặc biệt" trị giá 1.000 tỉ nhân dân tệ trong năm nay - đợt phát hành trái phiếu loại này lần đầu tiên kể từ năm 2007. Tuy nhiên, quy mô của nó thấp hơn so với kỳ vọng.



Hạn mức trái phiếu đặc biệt của các chính quyền địa phương trong năm nay là 3,75 ngàn tỉ nhân dân tệ, cao hơn so với mức 2,15 ngàn tỉ nhân dân tệ vào năm ngoái.



Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tập trung xuất nhập khẩu chất lượng cao hơn và ổn định hơn cũng như cân bằng cơ bản trong cán cân thanh toán. Tăng trưởng thu nhập cá nhân cùng với tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho tất cả người dân nông thôn sống dưới mức nghèo hiện tại và ở tất cả các huyện nghèo, phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả các rủi ro tài chính lớn và tiếp tục giảm mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị GDP và xả chất gây ô nhiễm chính cũng nằm trong kế hoạch của chính phủ.



Về vấn đề Hồng Kông, trong báo cáo công tác của chính phủ, ông Lý nói chính quyền trung ương sẽ thực hiện "chính xác" chính sách "một đất nước, hai chế độ" và nguyên tắc "người Hồng Kông lãnh đạo Hồng Kông".



Báo cáo cho biết một hệ thống pháp lý hợp lý và cơ chế thực thi để bảo vệ an ninh quốc gia trong đặc khu Hồng Kông nên được thành lập. Tuy nhiên, nguyên tắc "người Hồng Kông lãnh đạo Hồng Kông" lại bị xóa bỏ trong báo cáo của Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Uông Dương hôm 21-5.



Trong giao thương với Mỹ, ông Lý tuyên bố thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Washington được thực hiện từ tháng 1. Theo lời thủ tướng Trung Quốc, Bắc Kinh đã cam kết về hệ thống thương mại đa phương và cải cách của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ngoài ra, Trung Quốc sẽ thúc đẩy Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc.



Theo giai đoạn 1 của thỏa thuận ký với Mỹ, Trung Quốc hứa hẹn sẽ mua thêm ít nhất 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong 2 năm, trong đó bao gồm 40 tỉ USD hàng nông sản. Hồi đầu tháng 5, Tổng thống Donald Trump đe dọa ngừng giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại nếu Trung Quốc không thực hiện lời hứa mua sản phẩm của Mỹ. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về khả năng giữ lời hứa của Trung Quốc sau đại dịch.



Sau khi bị trì hoãn trong khoảng 2 tháng vì đại dịch Covid-19, quốc hội năm nay dự kiến nhóm họp trong thời gian ngắn hơn nhiều so với thông thường.



Hàng ngàn đại biểu tham gia đều được xét nghiệm Covid-19 và cách ly trước sự kiện trong khi hầu hết các tương tác giữa đại biểu và phóng viên dự kiến được thực hiện dưới hình thức trực tuyến.

Theo Bảo Hạnh (NLĐO/SCMP)