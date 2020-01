Nếu Thế chiến 3: Ai là đồng minh, kẻ thù của Iran ở Trung Đông?

Iran có thể đang trên bờ vực châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 tùy thuộc vào cách họ đối phó với vụ ám sát Tướng Qassem Soleiman như thế nào, DailyStar nhận định.

Bản đồ chi tiết miêu tả ai là đồng minh, kẻ thù của Iran.

Cũng theo Dailystar, trường hợp chiến tranh thế giới 3 nổ ra, Iran nên nghĩ đến một bản đồ chi tiết ai là đồng minh và kẻ thù của họ trong khu vựcTrung Đông.

Tướng Qassem Soleimani của Iran đã bị Mỹ ám sát vào thứ Sáu tuần trước trong một cuộc tấn công bằng tên lửa gây chấn động trên toàn thế giới.

Cái chết của tướng Soleimani đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong khu vực và thúc đẩy các mối đe dọa trả thù Mỹ từ người Hồi giáo.

Trung Đông là một khu vực phức tạp với các đồng minh và kẻ thù tuyên thệ ngay cạnh nhau. Hội đồng đối ngoại châu Âu đã vẽ ra một bản đồ mô tả chi tiết cho thấy ai đứng về phía ai trong cuộc xung đột của khu vực. Theo đó, Iran là đồng minh với Iraq trong khi Syria, Lebanon và Yemen bị chia rẽ trong sự hỗ trợ của họ.

Còn lực lượng chống Iran, dẫn đầu bởi Mỹ, là Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Israel.

Trong khi Qatar, Kuwait, Oman và Jordan là những thẻ đại diện của người Hồi giáo trong cuộc xung đột. Bản đồ cho thấy hai liên minh đối lập ở Trung Đông xác định một sự cạnh tranh có nguy cơ xé tan khu vực.

Đại giáo chủ Iran tuyên bố Mỹ sẽ phải trả giá.

Thủ tướng Anh Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Đức Angela Merkel đều kêu gọi tránh leo thang căng thẳng thành xung đột.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra vào cuối ngày Chủ nhật, ba nhà lãnh đạo nói: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên thực hiện sự kiềm chế và trách nhiệm tối đa. Chu kỳ bạo lực hiện tại ở Iraq phải được chấm dứt. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi Iran kiềm chế hành động bạo lực hoặc phổ biến mạnh mẽ hơn nữa và kêu gọi Iran đảo ngược mọi biện pháp không phù hợp với JCPOA (thỏa thuận hạt nhân Iran). Chúng tôi nhớ lại sự gắn bó của chúng tôi với chủ quyền và an ninh của Iraq. Một cuộc khủng hoảng khác có nguy cơ gây nguy hiểm cho nhiều năm nỗ lực ổn định Iraq.Chúng tôi cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục cuộc chiến chống lại Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, vốn vẫn là ưu tiên cao. Việc bảo tồn Liên minh là chìa khóa trong vấn đề này. Do đó, chúng tôi kêu gọi chính quyền Iraq tiếp tục cung cấp cho Liên minh tất cả các hỗ trợ cần thiết. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tham gia với tất cả các bên để góp phần xoa dịu căng thẳng và khôi phục sự ổn định cho khu vực."