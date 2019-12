Một người vừa trúng số 327 triệu đôla ở Ohio, Mỹ

Một người may mắn ở bang Ohio, Mỹ vừa trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 372 triệu USD (hơn 7.577 tỉ đồng Việt Nam), nếu nhận thưởng tiền mặt còn 251,5 triệu USD.



Vé số Mega Millions





Theo đài CNN, các con số trúng thưởng độc đắc là 22, 30, 53, 55 và 56, số Mega Ball là 16.



Điều thú vị khi đây không phải lần đầu tiên ngày 17-12 trở thành ngày đặc biệt may mắn với những người chơi xổ số.



Cũng trong đêm 17-12 (giờ Mỹ), đã có hơn 1 triệu vé số khác trúng thưởng ở mọi cấp độ giải thưởng. Có 3 người trúng số ở Iowa, New York và West Virginia, mỗi người nhận 1 triệu USD và một người trúng số khác ở Pennsylvania cũng đã may mắn trúng giải 2 triệu USD.



Vào ngày này cách đây 6 năm, ngày 17-12-2013, giải độc đắc có giá trị lớn thứ 2 trong lịch sử của trò chơi này, 648 triệu USD, cũng đã được chia đôi cho hai người thắng cuộc ở California và Georgia.



Giá trị của giải độc đắc Mega Millions đã tăng dần kể từ khi có người trúng độc đắc gần đây nhất tại Texas vào ngày 24-9 với giải 225 triệu USD.



Những người trúng số Mega Millions có 2 lựa chọn. Hoặc họ nhận thưởng bằng tiền mặt một lần hoặc nhận các khoản thanh toán tiền thưởng theo năm.



Nếu nhận tiền mặt trong một lần, số tiền thưởng sẽ ít đi đáng kể. Với chủ nhân giải độc đắc ngày 17-12, nếu nhận tiền mặt một lần, giải thưởng 372 triệu USD sẽ chỉ còn 251,5 triệu USD.



Nếu họ nhận thanh toán từng phần theo năm, họ sẽ nhận đủ 372 triệu USD. Theo đó, sau một khoản thanh toán đáng kể ban đầu, người trúng giải có thể nhận thêm 29 đợt thanh toán theo năm khác.

