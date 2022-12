Công an tỉnh Gia Lai làm việc với Công an tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Ngày 30-11, đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Đức Cơ. Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Ung Sô Phiếp-Giám đốc Công an tỉnh Ratanakiri và các đồng chí trong Ban Giám đốc.

Thời gian qua, lực lượng Công an hai tỉnh đã tích cực hợp tác, trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội của 2 tỉnh, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thiếu tướng Rah Lan Lâm khẳng định: Những năm qua, Công an 2 tỉnh không ngừng nỗ lực hợp tác, trao đổi thông tin trên các lĩnh vực phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, phòng-chống các loại tội phạm, qua đó góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn của mỗi tỉnh, đặc biệt là trên tuyến biên giới. Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) và huyện Ozadao (tỉnh Ratanakiri) đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền cho người người dân sống tại khu vực giáp ranh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không có những hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh biên giới; các phòng nghiệp vụ Công an 2 tỉnh luôn giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm: buôn bán người, mua bán trái phép chất ma tuý, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, động vật rừng…

Đoàn công tác Công an tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng Công an tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Hữu Trường

Thiếu tướng Rah Lan Lâm nhấn mạnh: Thời điểm cuối năm, gần đến Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam nên các loại tội phạm qua biên giới diễn biến phức tạp, vì vậy 2 đơn vị thường xuyên trao đổi, thống nhất các giải pháp đấu tranh ngăn chặn. Trong đó, triển khai hiệu quả hoạt động của Văn phòng BLO (Văn phòng liên lạc phòng chống ma tuý và tội phạm qua biên giới); tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an 2 tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân về các quy định liên quan đến tuyến biên giới, phân giới, cắm mốc; phát triển đối ngoại nhân dân; tăng cường trao đổi Đoàn (định kỳ, đột xuất) nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ. Để việc trao đổi thông tin được duy trì thường xuyên, hiệu quả, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị hai bên nghiên cứu, thống nhất việc kết nối lại đường dây nóng trong công tác phòng-chống tội phạm, đảm bảo ANTT tuyến biên giới. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ người gốc Việt đang sinh sống tại tỉnh Ratanakiri ổn định cuộc sống lâu dài; trao đổi, phối hợp với Hội người Việt tại tỉnh Ratanakiri tuyên truyền cho bà con chấp hành các quy định tại nước sở tại, hướng dẫn hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan.

Thiếu tướng Ung Sô Phiếp-Giám đốc Công an tỉnh Ratanakiri thay mặt Ban Giám đốc và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công an tỉnh Ratanakiri hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, nêu cao quyết tâm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, phối hợp tốt với Công an Gia Lai trên các lĩnh vực công tác. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp đỡ người dân gốc Việt sinh sống trên địa bàn tỉnh; tăng cường các biện pháp bảo đảm tốt cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia sắp tới; chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Đức Cơ góp phần bảo đảm ANTT trên tuyến biên giới và địa bàn của mỗi nước. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 2 nước thông thương trao đổi, buôn bán hàng hóa, qua lại thăm thân, du lịch, khám chữa bệnh…

Nhân dịp này, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho Công an tỉnh Ratanakiri.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Công an tỉnh Gia Lai đến thăm hỏi, động viên cán bộ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất Campuchia. Thiếu tướng Rah Lan Lâm động viên các cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn vất vả nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên đất nước bạn Campuchia.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm chia sẻ, công tác tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước Campuchia là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn gian khổ. Lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Gia Lai luôn tin tưởng và mong muốn với tinh thần, trách nhiệm, tập thể Đội K52 sẽ luôn cố gắng, phấn đấu, khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hi sinh trên đất Campuchia về với đất mẹ Việt Nam.