Công an tỉnh Gia Lai làm việc với Công an tỉnh Stung Treng và Ratanakiri

(GLO)- Chiều 5-5, đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).





Đoàn công tác Công an tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm cùng Công an tỉnh Stung Treng, Công an tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Lê Ánh

Tiếp đoàn công tác có lãnh đạo Công an 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng.



Trao đổi tại buổi làm việc, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chúc mừng những kết quả quan trọng của Chính phủ Campuchia trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp, trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa các lực lượng trong đấu tranh, phòng-chống hiệu quả các loại tội phạm trên tuyến biên giới, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, tạo điều kiện cho Nhân dân 2 nước thông thương, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế.

Nhân dịp Chính phủ Campuchia tổ chức bầu cử xã, phường năm 2022 (diễn ra vào ngày 5-6-2022), Công an tỉnh Gia Lai đến thăm, làm việc và hỗ trợ vật chất cho Công an 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng để phục vụ công tác bầu cử.



Phát biểu đáp từ, lãnh đạo Công an 2 tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Công an tỉnh Gia Lai; đồng thời mong muốn Công an các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia tiếp tục củng cố, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phòng-chống dịch Covid-19.



LÊ ÁNH