Tại buổi gặp mặt đầu Xuân của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng bắt tay ngay vào công việc, “không để tháng Giêng là tháng ăn chơi.”





Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)





Ngày 7/2 - ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức gặp mặt đầu Xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2022.



Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh; các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành dự gặp mặt.



Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, trong thời gian nghỉ Tết, Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo các Vụ, Cục, đơn vị, tổ chức trực và ứng trực đúng quy định, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đến các cấp lãnh đạo, xử lý kịp thời các công việc phát sinh trong dịp nghỉ Tết; đã tiếp nhận, xử lý 843 văn bản, tham mưu ban hành 120 văn bản; tổ chức phục vụ chu đáo chuyến công tác "xuyên Tết, xuyên Việt" - kiểm tra, đôn đốc thi công tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông và chúc Tết của Thủ tướng Chính phủ. Đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, xử lý kịp thời các công việc phát sinh trong dịp nghỉ Tết. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở được thực hiện tốt; quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.



Cũng theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Bám sát phương châm hành động và chủ đề hành động năm 2022 của Chính phủ, quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ sẽ tập trung, nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.



Trước mắt, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan quán triệt và tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả.



Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho rằng năm 2021 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức song chúng ta đã gặt hái được nhiều thành công, kiểm soát được dịch COVID-19, kinh tế-xã hội dần phục hồi, phát triển.



Trong dịp Tết, nhân dân cả nước đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; không xảy ra khán hiếm hoặc tăng giá hàng hóa; giao thông đi lại thuận tiện; tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm đều giảm giảm so với năm 2021 và trung bình nhiều năm... Trong thành công của Chính phủ có đóng góp của Văn phòng Chính phủ.



Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh biểu dương, chia sẻ tinh thần làm việc không kể ngày đêm, nghỉ của cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ; đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực và kết quả của Văn phòng Chính phủ. Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện chiến lược phòng, chống dịch COVID-19 và chương trình tổng thể phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Sau kỳ nghỉ Tết, đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng bắt tay ngay vào công việc, “không để tháng Giêng là tháng ăn chơi.”



Phó Thủ tướng chúc cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ năm mới có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm việc, cống hiến và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm 2022.

Theo Phạm Tiếp (TTXVN/Vietnam+)