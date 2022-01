Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Công an hai nước có nhiều hoạt động phối hợp, tăng cường giao lưu để hợp tác ngày càng có chiều sâu, hiệu quả, đóng vai trò nòng cốt, điển hình cho mối quan hệ 2 nước.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào Valay Lakhamphong. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 10/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Vilay Lakhamphong được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời là lãnh đạo Bộ Công an đầu tiên được phong hàm Đại tướng Công an nhân dân của Lào. Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Đại tướng trong thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt truyền thống quý báu giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Bộ Công an.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh hợp tác quốc phòng, an ninh luôn là trụ cột của quan hệ giữa hai nước.

Đánh giá cao kết quả phối hợp và định hướng hợp tác thời gian tới giữa hai Bộ Công an hai nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thúc đẩy, tạo điều kiện cho Bộ Công an Việt Nam hợp tác thường xuyên, hiệu quả với Bộ Công an Lào, nhất là trong phòng, chống tội phạm, đào tạo nguồn nhân lực.

Chủ tịch nước mong muốn Bộ Công an hai nước tiếp tục phá huy truyền thống, tăng cường hợp tác chặt chẽ, đi vào chiều sâu, vừa xử lý những vấn đề chiến lược, vừa hợp tác trên những lĩnh vực cụ thể như đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, công nghệ; phòng chống tội phạm ma túy, không để Việt Nam, Lào trở thành nước trung chuyển ma túy; hợp tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ...

Năm 2022 kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng Công an hai nước có nhiều hoạt động phối hợp, tăng cường giao lưu để hợp tác ngày càng chiều sâu, hiệu quả, đóng vai trò nòng cốt, điển hình cho mối quan hệ hai nước.

Đại tướng Vilay Lakhamphong trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và thông báo với Chủ tịch nước về các hoạt động của Đoàn trong chuyến thăm Việt Nam lần này, trong đó có kết quả hội đàm tốt đẹp với Bộ trưởng Tô Lâm. Hai bên đã thống nhất những kết quả hợp tác đạt được năm 2021 và phương hướng hợp tác trong năm 2022.



Bộ trưởng Bộ Công an Lào trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam luôn kề vai sát cánh giúp đỡ Lào, nhất là những giai đoạn khó khăn.

Đại tướng cho biết, vừa qua Quốc hội Lào đã mở kỳ họp bất thường thông qua hai kế hoạch phòng, chống ma túy và đưa vào chương trình nghị sự quốc gia. Sau 3 tháng tập trung trấn áp, lực lượng chức năng đã thu được hơn 20 tấn ma túy và bắt 2.000 đối tượng, trong đó có 90 đối tượng người nước ngoài.

Trong thời gian tới, Bộ Công an hai nước sẽ tập trung đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tăng cường phối hợp bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn biên giới hai nước, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội để thúc đẩy các dự án đầu tư tại Lào, trong đó có các dự án của Việt Nam; tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.