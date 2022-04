Bầu Đức: 'Hoàng Anh Gia Lai cần tiền'

Người đứng đầu tập đoàn khẳng định vấn đề trước mắt là cần huy động vốn để đủ nguồn lực đầu tư cho con heo và cây chuối đang có biên lợi nhuận tốt.





Trả lời câu hỏi cổ đông về việc huy động vốn tại đại hội thường niên 2022, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) Đoàn Nguyên Đức khẳng định vấn đề với doanh nghiệp hiện tại là cần tiền.



"Các quỹ đầu tư và tổ chức có nguồn vốn cần thiết cho chúng ta. Nếu cổ đông có đối tác nào cùng chung hệ sinh thái và có thể hỗ trợ công ty phát triển thì mong cổ đông giới thiệu cho tôi", ông nói.



Có đối tác đầu tư 1.700 tỷ đồng



HAGL đã trải qua 5 năm khó khăn nên để tìm được một đối tác ưng ý là không hề đơn giản. Trong giai đoạn đỉnh cao, HAGL không hề thiếu đối tác lớn cả trong ngoài nước nhưng họ đã rút lui khi doanh nghiệp gặp khó khăn.



Do vậy người đứng đầu doanh nghiệp đề nghị cổ đông ủng hộ kế hoạch phát hành riêng lẻ để thu về 1.700 tỷ đồng. Từ đó mới đủ vốn cho kế hoạch đầu tư vào con heo và cây chuối đang có biên lợi nhuận rất tốt, không có tiền thì không thể làm được.





Bầu Đức trả lời cổ đông trong đại hội thường niên năm 2022. Ảnh: Tuấn Trần



Ông Đức trấn an cổ đông rằng giá heo sẽ tăng nữa bởi giá thức ăn chăn nuôi đã tăng mạnh. Trong khi HAGL không ngại vấn đề thức ăn bởi có nguồn chuối tươi có sẵn, trong khi giá vốn thức ăn chăn nuôi chiếm 75% giá thành thì việc giá thức ăn càng cao HAGL cũng hưởng lợi.



"Tôi có thể gặp được đối tác và chào mời phát hành 1.700 tỷ đồng thì cổ đông cũng nên mừng cho tôi, đây không phải là con số nhỏ", bầu Đức chia sẻ.



Nói về việc phải chào bán riêng lẻ mà không chào bán cho cổ đông, lãnh đạo tập đoàn cho biết do vướng quy định của pháp luật. Hiện HAGL bị lỗ lũy kế rất lớn nên không đủ điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu và sẽ suy nghĩ về vấn đề này khi doanh nghiệp hết lỗ lũy kế.



Đối với tin đồn trước đó rằng Nova có ý định đầu tư vào doanh nghiệp, người đứng đầu tập đoàn thừa nhận có làm việc với đối tác này nhưng sau đó thương thảo không thành công.



Do vậy ông khẳng định Nova không tham gia vào đợt phát hành này, đồng thời tiết lộ 2 đơn vị sẽ mua phát hành riêng lẻ là Chứng khoán VPBank và Quỹ đầu tư Việt Cát.



"Không ngã ngựa lần nữa"



Trong năm 2022, HAGL đặt kế hoạch mang về 4.800 tỷ đồng doanh thu và 1.120 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 29% và gấp gần 9 lần thực hiện năm ngoái.



Về kế hoạch đầu tư, đối với ngành cây ăn trái, HAG dự kiến đầu tư trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha.



Với ngành chăn nuôi heo, đơn vị có kế haochj xây dựng thêm 9 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt, nâng tổng số thành 16 cụm với công suất hơn 1 triệu con heo thịt mỗi năm.



Bầu Đức cho biết sản phẩm chuối và thịt heo là 2 loại thực phẩm cơ bản và thiết yếu đối với cuộc sống, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Điểm sáng là sự bổ trợ cho nhanh khi chuỗi thải ra (khoảng 20.000 tấn/năm) là nguồn nguyên liệu giàu dinh dưỡng làm thức ăn chăn nuôi heo, giúp hạ giá thành sản phẩm…



Báo cáo tình hình quý I, HAGL ước tính có 3 công ty con tạo được lợi nhuận. Doanh số ghi nhận khoảng 882 tỷ và lợi nhuận thu về 248 tỷ đồng quý đầu năm.



Bầu Đức nhắc thêm là tập đoàn có một công ty quan trọng là Lơ Pang nhưng chưa hợp nhất. Kế hoạch hợp nhất dự kiến trong quý II và có thể giúp lợi nhuận cải thiện rất mạnh khi công ty này có thể mang về 300-400 tỷ/năm.



Như vậy so với kế hoạch lãi 1.120 tỷ đồng năm nay, HAGL đã đi được 22% tiến độ và kết quả này vẫn chưa tính đến Lơ Pang.



Bầu Đức nhấn mạnh rằng nhà đầu tư đang rất quan tâm đến HAGL và hiện có hơn 55.000 cổ đông theo dõi hoạt động, do đó doanh nghiệp dự kiến hàng tháng sẽ công bố thông tin về hoạt động và sẵn sàng minh bạch với cổ đông.



Trước lo ngại về sự thất bại của mô hình mới giống như nuôi bò trước đây, Chủ tịch HAGL tuyên bố mọi công ty đều có khả năng "ngã ngựa", không ai có thể vỗ ngực mãi mãi.



"Tuy nhiên HAGL đã thất bại rồi, đã ngã ngựa rồi nên sẽ không có chuyện chủ quan nữa. Có lúc tất cả ngân hàng quay lưng lại nhưng doanh nghiệp vẫn vực dậy, nên ngã lần thứ 2 là hơi khó", ông nói.

