Tỉ phú Jeff Bezos để mất danh hiệu ''giàu nhất thế giới'' vào tay ai?

Tỉ phú Jeff Bezos đã mất danh hiệu “người giàu nhất thế giới” sau khi giá trị tài sản ròng sụt giảm tới 13,9 tỉ USD.



Tỉ phú Pháp "đánh bật" Jeff Bezos trở thành người giàu nhất thế giới

Tỉ phú Jeff Bezos đã bị soán ngôi vị ''người giàu nhất hành tinh''. Ảnh: AFP



Theo website Market Watch, tỉ phú Jeff Bezos đã vuột mất danh hiệu ''người giàu nhất thế giới'' khi giá trị tài sản ròng của ông bị sụt giảm tới 13,9 tỉ USD chỉ trong một ngày.



Giá trị tài sản ròng của ông Bezos giảm do giá cổ phiếu của Amazon giảm mạnh 7% vào tuần trước sau khi công ty này báo cáo mức tăng trưởng quý II không như mong đợi.



Điều này đã giúp nhà tài phiệt người Pháp Bernard Arnault vươn lên vị trí số 1 của giới siêu giàu. Tỉ phú Arnault là người đứng đầu tập đoàn hàng hóa xa xỉ LVMH, sở hữu một loạt các công ty con danh tiếng bao gồm Louis Vuitton, Sephora, Moët & Chandon và Tiffany & Co.



Có vẻ như đại dịch COVID-19 toàn cầu và suy thoái kinh tế không hề ảnh hưởng đến thị trường hàng xa xỉ vì tỉ phú Arnault đã tăng đáng kể khối tài sản của ông lên gần 100 tỉ USD trong năm đầu tiên của đại dịch.



Giá trị tài sản ròng của Arnault là 195,8 tỉ USD trong ngày 2.8, trong khi Bezos dao động ở mức 192,6 tỉ USD.



Jeff Bezos đã làm nên lịch sử vào năm 2020 với tư cách là người đầu tiên có trị giá tài sản đạt tới 200 tỉ USD nhờ vào việc Amazon thu được lợi nhuận lớn trong các đợt phong tỏa vì đại dịch COVID-19.



Hai vị tỉ phú đã cạnh tranh vị trí dẫn đầu trong suốt tháng 5.2021 và tháng 6.2021, nhưng lần bứt phá của Arnault đã chấm dứt chuỗi 50 ngày Bezos giữ vị trí đầu bảng, theo Forbes.



Tổng cộng trên toàn thế giới có 2.755 tỉ phú, 86% trong số đó giàu hơn so một năm trước với tổng tài sản tăng thêm 5 nghìn tỉ USD vào năm 2020.



Trong khi đó, giá trị ròng trung bình của các gia đình ở Mỹ là 121.700 USD.



https://laodong.vn/the-gioi/ti-phu-jeff-bezos-de-mat-danh-hieu-giau-nhat-the-gioi-vao-tay-ai-937685.ldo

Theo PHƯƠNG LINH (LĐO)