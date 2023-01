(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bổ sung kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan việc xem xét, bàn giao lại diện tích đất và rừng do UBND xã Hbông quản lý để sáp nhập vào tổng diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê quản lý.

Kiến nghị:

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17-4-2020 của UBND tỉnh về việc đổi tên Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Tul trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Theo biên bản bàn giao ngày 3-9-2020 thì diện tích đất ngoài quy hoạch và diện tích trong quy hoạch 3 loại rừng do UBND huyện Chư Sê quản lý giao về UBND xã Hbông quản lý là 3.891,12 ha. Tuy nhiên, từ khi nhận bàn giao đến nay, UBND xã Hbông gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý do thiếu nguồn lực và nhân lực. Diện tích rừng rộng, vị trí rừng có địa hình phức tạp khó khăn trong công tác tuần tra, quản lý rừng. Xung quanh diện tích đất rừng này không hộ dân sinh sống nên không tổ chức giao khoán rừng. Toàn bộ diện tích đất rừng tại khu vực Cheng Leng là đất phòng hộ nên công tác quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Theo quy định tại Điều 136 Luật Đất đai năm 2013 thì: “Nhà nước giao đất rừng phòng hộ cho tổ chức quản lý rừng phòng hộ để quản lý, bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng”. Do đó, để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Hbông, huyện Chư Sê, đề nghị UBND tỉnh xem xét, bàn giao lại diện tích đất và rừng do UBND xã quản lý để sáp nhập vào tổng diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê để tiếp tục bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng theo đúng quy định.

Kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, xử lý việc thu hồi diện tích đất và rừng từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Tul để giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê quản lý theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thẩm tra, Sở Nông nghiệp và PTNT vẫn chưa tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo nội dung này. Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh quan tâm, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương thu hồi diện tích đất trong quy hoạch lâm nghiệp, giao cho các ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn quản lý.

Kết quả chỉ đạo giải quyết bổ sung của UBND tỉnh:

Tiếp thu kết quả giám sát nội dung kiến nghị, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh và UBND tỉnh tại Công văn số 19/UBND-NL ngày 5-1-2022, Công văn số 2756/UBND-NL ngày 24-11-2022. Theo đó, UBND huyện Chư Sê lập kế hoạch giao rừng năm 2023 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20-12-2022 để xem xét, xử lý.