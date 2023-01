(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bổ sung kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan việc thu hồi đất của các công ty đang thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Chư Pưh nhưng hoạt động không hiệu quả; bàn giao Trạm Y tế (cũ) ở xã Tân An, huyện Đak Pơ về cho địa phương để thực hiện việc sửa chữa nhà làm việc cho Công an xã.



Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín



*Kiến nghị:



Đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của các công ty đang thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Chư Pưh nhưng hoạt động không hiệu quả, sử dụng đất không đúng mục đích và có phương án thu hồi giao lại đất cho dân sử dụng.



-Kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách:



Thực hiện Thông báo số 29/TB-UBND ngày 6-5-2022 của UBND tỉnh về việc thu hồi một phần diện tích 75,3 ha đất của Công ty TNHH Thương mại Đệ Nhất Việt Hàn và giao lại cho UBND huyện Chư Pưh để quản lý, sử dụng tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh; tuy nhiên, UBND huyện Chư Pưh báo lại với diện tích 53,2 ha nên có sự chênh lệch diện tích là 22,1 ha, như vậy kiến nghị này chưa được giải quyết. Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Chư Pưh và Công ty TNHH Thương mại Đệ Nhất Việt Hàn làm rõ diện tích thu hồi giao địa phương quản lý.



-Kết quả chỉ đạo giải quyết bổ sung của UBND tỉnh:



Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 5-12-2022 về việc thu hồi một phần diện tích 53,2 ha đất của Công ty TNHH Thương mại Đệ Nhất Việt Hàn và giao lại cho UBND huyện Chư Pưh để quản lý, sử dụng tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh.



*Kiến nghị:



Đề nghị tỉnh sớm bàn giao Trạm Y tế (cũ) ở xã Tân An, huyện Đak Pơ về cho địa phương để thực hiện việc sửa chữa nhà làm việc cho Công an xã.



-Kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách:



Trạm Y tế xã Tân An (cũ) tại thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, diện tích khuôn viên đất 465 m2; quy mô xây dựng nhà cấp IV, diện tích sàn xây dựng: 104,9 m2. Hiện nay, Sở Tài chính đang tổng hợp phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Như vậy, kiến nghị của cử tri huyện Đak Pơ chưa được giải quyết, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính sớm có văn bản trả lời để chuyển giao về cho địa phương quản lý.



-Kết quả chỉ đạo giải quyết bổ sung của UBND tỉnh:



Trong khi chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến về chủ trương thực hiện, UBND tỉnh có Công văn số 2839/UBND-KTTH ngày 5-12-2022 thống nhất chỉ đạo giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị địa phương thực hiện việc tạm giao trạm y tế về cho địa phương để bố trí nơi làm việc cho Công an xã quản lý và sử dụng (theo phương án đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy).



