Kbang: Người đàn ông tử vong khi rơi xuống giếng sâu

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc anh T.T.H (SN 1989, trú xã Sơn Lang) tử vong khi rơi xuống giếng sâu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13-11, anh T.T.H. đến nhà một người bạn tại thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang, huyện Kbang chơi và có tổ chức ăn nhậu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi anh H. ra phía sau vườn để đi vệ sinh thì không may bị rơi xuống giếng có nước sâu làm anh tử vong.

Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: Công an huyện Kbang

Ngay sau khi phát hiện, người dân trình đã báo vụ việc lên Công an huyện Kbang và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh) để tiếp cận hiện trường trục vớt thi thể nạn nhân. Đến 19 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ và tiến hành các thủ tục khám nghiệm theo quy định trước khi bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.

LÊ ANH