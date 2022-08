Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri huyện Chư Prông và Chư Pưh

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có Công văn trả lời kiến nghị của cử tri, trong đó có việc làm mương thoát nước trên tỉnh lộ 665; xây dựng đường tránh tại Trạm thu phí Đức Long 2. Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung trả lời về vấn đề nêu trên.

Cử tri huyện Chư Prông

Kiến nghị:

Tuyến tỉnh lộ 665 hiện đang triển khai thi công, có chiều dài tuyến khoảng 65,64 km, do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư. Hiện nay, một số nơi mương thoát nước cao hơn so với lề đường, khi trời mưa nước đọng lại không thoát nước được gây cản trở giao thông; tại một số đoạn đường, nhà dân thấp không có mương thoát nước khi gặp mưa to dẫn đến tình trạng dồn nước ngập đến cửa nhà dân (xã Ia Ga, xã Ia Piơr). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị thi công tuyến đường khắc phục; xem xét làm thêm một số đoạn mương thoát nước tránh tình trạng ngập úng trước nhà dân; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tuyến đường này .

Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 29-6-2022 để thẩm tra kết quả giám sát các kiến nghị, cử tri như sau: Ngày 10-6-2022, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1197/UBND-KTTH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc sử dụng vốn dư và kéo dài thời gian thực hiện của dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB-Tiểu dự án tỉnh, trong đó đề xuất bổ sung một số hạng mục (bổ sung cống dọc thoát nước tại các đoạn qua khu đông dân cư thuộc tuyến đường tỉnh 665; gia cố mái taluy, lề đường các đoạn bổ sung cống dọc; bổ sung cọc tiêu tại một số vị trí mương xây có lề gia cố; xây mương thoát nước dẫn dòng đến nơi ổn định tại hạ lưu cống) và gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31-12-2023 để hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu của dự án, tuy nhiên, đến thời điểm thẩm tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chưa có văn bản trả lời. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm, khẩn trương chỉ đạo giải quyết kiến nghị này của cử tri sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có văn bản trả lời với UBND tỉnh.

Kết quả thực hiện:

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1197/UBND-KTTH ngày 10-6-2022 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xin sử dụng vốn dư của dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB-Tiểu dự án tỉnh để đầu tư bổ sung các hạng mục thoát nước và giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Chư Prông. Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 1391/TTr-UBND ngày 28-6-2022 xin bổ sung vốn đối ứng trong đó có vốn đối ứng để sử dụng phần vốn dư nguồn vốn ODA của dự án.

- Dự kiến thời gian hoàn thành: Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB-Tiểu dự án tỉnh Gia Lai (bổ sung các hạng mục sử dụng vốn dư) trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán (dự kiến trong quý IV-2022). Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công (dự kiến trong quý I-2023); khởi công trong quý II-2023 và hoàn thành trong quý IV-2023.

Cử tri huyện Chư Pưh

Kiến nghị:

Đối với đường tránh tại Trạm thu phí BOT Đức Long thuộc xã Ia Le, UBND huyện Chư Pưh đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh tại Công văn số 320/UBND-KT ngày 27-3-2019; Công văn số 617/UBND-KT ngày 29-5-2019; UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan có liên quan phối hợp với UBND huyện Chư Pưh kiểm tra hiện trường, đề xuất giải quyết các kiến nghị của UBND huyện Chư Pưh đối với đường Hồ Chí Minh đoạn Km 1610-Km 1667+570, tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện tiếp tục có Công văn số 285/UBND-KT ngày 29-3-2021, nhưng đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản trả lời. Đề nghị UBND tỉnh có văn bản trả lời Công văn số 285/UBND-KT ngày 29-3-2021 của UBND huyện Chư Pưh về việc đề nghị xây dựng tuyến đường tránh vào thôn Ia Jol, Ia Brêl, xã Ia Le tại Trạm thu phí Đức Long 2, Km 1667+470, đường Hồ Chí Minh, để huyện có cơ sở trả lời kiến nghị của cử tri; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có liên quan khảo sát, đánh giá hệ thống đường giao thông (đường tránh vào thôn Ia Jol, Ia Brêl, xã Ia Le, tại Trạm thu phí Đức Long 2), để bố trí ngân sách đầu tư xây dựng đoạn đường tránh vào thôn Ia Jol, Ia Brêl, xã Ia Le tại Trạm thu phí Đức Long 2, để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 29-6-2022 để thẩm tra kết quả giám sát các kiến nghị, cử tri như sau: Ngày 3-6-2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Văn bản số 3210/TCĐBVN-ATGT về việc yêu cầu nhà đầu tư BOT thực hiện xử lý vị trí nguy hiểm tại Km 1667+470(T) đường Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai, trong đó nêu rõ việc xử lý, khắc phục vị trí nguy hiểm tại Km 1667+470(T) thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án BOT, Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai, do đó, đề nghị nhà đầu tư BOT, Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai khẩn trương lập hồ sơ đề xuất xử lý vị trí nguy hiểm gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, giải quyết theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, nhà đầu tư BOT, Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai khẩn trương giải quyết kiến nghị nêu trên theo tinh thần Văn bản số 3210/TCĐBVN-ATGT nhằm xử lý kịp thời các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Kết quả thực hiện:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, để giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri, Sở Giao thông-Vận tải đã tham mưu dự thảo văn bản trình UBND tỉnh đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Cục Quản lý đường bộ III, nhà đầu tư BOT và các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm kiến nghị cử tri (Văn bản số 1394/GTVT-QLKCHTGT ngày 1-7-2022), hiện UBND tỉnh đang xử lý để có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam.