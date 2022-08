UBND tỉnh trả lời cử tri về trồng rừng tại Chư Pưh, hỗ trợ hộ chăn nuôi có bò chết do viêm da nổi cục

Ngày 8-4-2022, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 686/TTr-UBND về đề xuất hỗ trợ kinh phí để khắc phục thiệt hại do dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và bệnh dịch tả heo châu Phi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có gia súc buộc phải tiêu hủy do bệnh viêm da nổi cục, dịch tả heo châu Phi năm 2021 là 17.291.611.000 đồng, gồm: Ngân sách trung ương hỗ trợ 80% theo quy định tương ứng với số tiền là 13.833.288.800 đồng; ngân sách địa phương đảm bảo 20% tương ứng với số tiền là 3.458.322.200 đồng (theo quy định tại khoản 2a Điều 7 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9-1-2017 của Chính phủ). Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét hỗ trợ với số tiền là 13.833.288.800 đồng, nhưng đến thời điểm thẩm tra, tỉnh vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ kinh phí để khắc phục thiệt hại do dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và bệnh dịch tả heo châu Phi năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Sau khi có ý kiến của các cơ quan trung ương về vấn đề này, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính tham mưu triển khai thực hiện theo quy định.