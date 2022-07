Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời phản ánh của cử tri về thái độ phục vụ của nhân viên Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa

(GLO)- Liên quan đến phản ánh của cử tri về thái độ phục vụ của nhân viên Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến phản hồi tại Công văn số 1442/UBND-NC. Báo Gia Lai điện tử xin trích đăng nội dung trả lời về vấn đề nêu trên.

* Cử tri huyện Ia Pa:



Người dân của huyện Ia Pa (nhất là 4 xã Đông sông Ba) thường khám và điều trị tại Bệnh viện khu vực thị xã Ayun Pa. Nhưng người dân rất bức xúc đối với thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Bệnh viện khu vực thị xã Ayun Pa bởi thường gây rất nhiều phiền hà, sách nhiễu. Có trường hợp ở xã Chư Mố (huyện Ia Pa) đến bệnh viện để sinh con nhưng không được tiếp nhận với lý do bệnh nhân dương tính với Covid-19. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh, xử lý.



Kết quả giải quyết:



Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo Văn bản số 1997/VP-NC ngày 28-6-2022 của Văn phòng UBND tỉnh: Sở Y tế đã cử đoàn công tác xuống xác minh và làm việc với Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Ayun Pa vào ngày 30-6-2022, kết quả làm việc như sau:



- Đối với nội dung cử tri huyện Ia Pa phản ánh về tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế tại TTYT thị xã Ayun Pa: Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, nhân viên y tế luôn trong tình trạng quá tải dẫn đến việc giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế với người bệnh đôi khi, đôi lúc còn nhiều hạn chế, việc hướng dẫn, giải thích đối với người bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT thị xã Ayun Pa chưa thấu đáo, chưa tận tình nên chưa tạo được sự hài lòng của người bệnh.



- Xác minh thông tin đối với trường hợp sản phụ ở xã Chư Mố (huyện Ia Pa) đến bệnh viện để sinh con nhưng không tiếp nhận với lý do bệnh nhân dương tính với Covid-19: Trong giai đoạn có dịch Covid-19, TTYT thị xã Ayun Pa đã triển khai nhiều biện pháp để sàng lọc, phòng-chống lây nhiễm Covid-19 trong TTYT, trong đó có thiết lập khu vực sàng lọc, phân luồng trước cổng của TTYT thị xã. Đối với các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được sàng lọc và chuyển sang một khu riêng biệt để cách ly điều trị. Đối với trường hợp phản ánh trên bệnh nhân đến bệnh viện chưa có dấu hiệu chuyển dạ vì vậy đã cho bác sĩ và nữ hộ sinh khám kiểm tra, đồng thời thực hiện xét nghiệm test nhanh Covid-19. Do bệnh nhân này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên đã tư vấn làm thủ tục điều trị Covid-19 tại khu vực thuộc hệ dự phòng của Trung tâm có lực lượng y tế chăm sóc theo dõi nếu có dấu hiệu chuyển dạ sẽ chuyển sang bệnh viện để sinh. Tuy nhiên trong quá trình giải thích, hướng dẫn cho người bệnh chưa rõ ràng, chưa thuyết phục nên người bệnh và thân nhân chưa đồng thuận với quy trình của TTYT.



- Các nội dung đã khắc phục của TTYT thị xã Ayun Pa: Ông Phan Đình Đông-Giám đốc TTYT thị xã Ayun Pa đã tiếp thu và rút kinh nghiệm những thiếu sót về tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với người bệnh trong thời gian qua và sẽ quán triệt, chấn chỉnh ngay trong toàn đơn vị. Sau sự việc trên, lãnh đạo TTYT thị xã Ayun Pa đã kịp thời chấn chỉnh và thiết lập 10 giường điều trị bệnh nhân Covid-19 trong TTYT để đảm bảo công tác sàng lọc, phân luồng đối với các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 nên hiện tại tình trạng trên không còn diễn ra.



* Qua ý kiến đóng góp của cử tri, đoàn công tác của Sở Y tế đã yêu cầu Ban Giám đốc TTYT thị xã Ayun Pa chấn chỉnh ngay tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế trong toàn Trung tâm. Thường xuyên quán triệt và triển khai tốt Thông tư 07/TT-BYT ngày 25-2-2014 của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Đồng thời có kế hoạch tăng cường tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho nhân viên y tế và người lao động trong thời gian tới. Đối với công tác sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, yêu cầu đơn vị triển khai đúng theo hướng dẫn tại Quyết định số 1226/QĐ-BYT ngày 17-5-2022 của Bộ Y tế, tuyệt đối không để việc sàng lọc phân luồng bệnh nhân Covid-19 ảnh hưởng đến công tác cấp cứu và khám-chữa bệnh chung của đơn vị.



(Còn nữa)

