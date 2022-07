Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời cử tri về chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở huyện Krông Pa và TP. Pleiku

(GLO)- Báo Gia Lai điện tử xin trích đăng nội dung UBND tỉnh trả lời cử tri về chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở huyện Krông Pa và TP. Pleiku.





Cử tri huyện Krông Pa



* Kiến nghị:



Đề nghị hỗ trợ chế độ phụ cấp của Chi hội trưởng Người cao tuổi ở thôn, buôn để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tham gia hoạt động tại Chi hội.



Kết quả giải quyết:



Theo quy định tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định đối tượng được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước ở thôn, tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố và quy định cụ thể chỉ có 3 chức danh được hưởng phụ cấp là bí thư chi bộ; trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác Mặt trận. Ngoài 3 chức danh trên, các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp theo quy định của Chính phủ. Do đó, UBND tỉnh không có cơ sở để đề xuất HĐND tỉnh xem xét, hỗ trợ chế độ phụ cấp hàng tháng đối với đối tượng là chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở thôn, buôn.



* Cử tri TP. Pleiku



Kiến nghị:



Việc thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25-2-2021 của HĐND tỉnh về “Quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh” còn bất cập. Một số cán bộ, công chức và những người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, tổ dân phố khi kiêm nhiệm chức danh người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, tổ dân phố (như Công an viên kiêm thôn phó; công chức xã kiêm chức danh người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, tổ dân phố; phó bí thư chi bộ kiêm chi hội trưởng chi hội nông dân...) không được hưởng chế độ. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét và trình HĐND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.



Kết quả giải quyết:



Theo quy định tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ quy định: “UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố”. Quy định trên không quy định mức bồi dưỡng kiêm nhiệm (như Công an viên kiêm thôn phó; công chức xã kiêm chức danh người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, tổ dân phố; phó bí thư chi bộ kiêm chi hội trưởng chi hội nông dân...), do đó UBND tỉnh không có cơ sở để trình HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25-2-2021.



Kiến nghị:



Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, số hộ dân của tổ dân phố đông, tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp đòi hỏi công việc của tổ trưởng tổ dân phố phải gánh vác rất nặng nề nhưng với mức phụ cấp theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 25-2-2021 của HĐND tỉnh còn thấp. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét trình HĐND tỉnh nâng mức phụ cấp chức danh tổ trưởng tổ dân phố cho phù hợp.



Kết quả giải quyết:



Mức phụ cấp hàng tháng đối với tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 7 Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25-2-2021 của HĐND tỉnh là 1,35 lần mức lương cơ sở/tháng. Mức phụ cấp này đã được điều chỉnh cao hơn mức phụ cấp bình quân của mức khoán quỹ phụ cấp là 3,0 lần mức lương cơ sở/tháng (chi cho 3 chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận) quy định tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ, kinh phí tăng thêm đã được cân đối hỗ trợ trong khả năng cho phép của ngân sách địa phương. Ngoài mức phụ cấp hàng tháng nêu trên, khi tham gia hoạt động phòng-chống dịch, tổ trưởng tổ dân phố còn được hưởng các chế độ, chính sách trong phòng-chống dịch Covid-19 để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.



Trên đây là trả lời và chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh theo Kế hoạch Giám sát số 166/KH-HĐND ngày 17-5-2022 của Thường trực HĐND tỉnh.



GLO