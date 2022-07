Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời cử tri về việc bố trí kinh phí xây dựng cầu Đak Pơ Kơ và hỗ trợ triển khai sắp xếp dân cư xã Ia Sol

(GLO)- Tại Công văn số 1442/UBND-NC, UBND tỉnh trả lời cử tri về việc bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cầu Đak Pơ Kơ, huyện Kông Chro; triển khai dự án trạm bơm thủy lợi và hỗ trợ kinh phí triển khai sắp xếp dân cư trên địa bàn xã Ia Sol, huyện Phú Thiện. Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung trả lời về vấn đề nêu trên.





*Cử tri huyện Kông Chro



Kiến nghị:



Cầu Đak Pơ Kơ, huyện Kông Chro được đầu tư xây dựng từ năm 2003 tại Km 7+500 trên tuyến đường liên xã Ya Ma đi xã Đak Pling, cầu được thiết kế với tải trọng cầu nhỏ chỉ 13 tấn, trụ cầu mảnh, thân hẹp, mặt cầu rộng 4 m. Năm 2009, do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lớn làm 1 mố cầu ở phía đầu cầu hướng về xã Ya Ma bị xê dịch và đã được huyện sửa chữa khắc phục lại để phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Hiện tại cầu Đak Pơ Kơ đã xuống cấp rất yếu, chủ yếu phục vụ việc đi lại, không đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản với khối lượng lớn, ảnh hưởng tới giao thương của Nhân dân 4 xã phía Đông của huyện (xã Đak Kơ Ning, Sró, Đak Song, Đak Pling). Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng cầu Đak Pơ Kơ để phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân.



Kết quả giải quyết:



Cầu Đak Pơ Kơ, huyện Kông Chro thuộc danh mục các công trình được đề xuất đầu tư bằng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) của dự án Đầu tư các công trình thủy lợi, giao thông. Hiện nay, hồ sơ đề xuất dự án đầu tư các công trình thủy lợi, giao thông đã được UBND tỉnh Gia Lai trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt tại Công văn số 1114/UBND-KTTH ngày 1-6-2022. Nếu được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt thì các cơ quan liên quan của tỉnh sẽ triển khai dự án, trong đó có công trình xây dựng cầu Đak Pơ Kơ, huyện Kông Chro.



*Cử tri huyện Phú Thiện



Kiến nghị:



Dự án trạm bơm thủy lợi phục vụ tưới trên 700 ha khu vực thôn Thắng Lợi, xã Ia Sol đã khảo sát và có kế hoạch thực hiện từ năm 2018 nhưng đến nay chưa được triển khai. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện để phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn.



Kết quả giải quyết:



Trạm bơm thủy lợi trên địa bàn xã Ia Sol đã được đưa vào danh mục đầu tư thuộc Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai” vay vốn ADB và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 164/QĐ-TTg, ngày 8-2-2022, thời gian thực hiện từ tháng 6-2022 đến tháng 6-2026. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi là chủ đầu tư. Hiện nay, đơn vị chủ đầu tư đang triển khai thực hiện dự án theo quy định.



Kiến nghị:



Mặc dù xã Ia Sol đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên nhiều khu vực và nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Cụ thể: Khu dân cư tại khu vực Suối Cạn, thôn Thắng Lợi, xã Ia Sol có khoảng 38 hộ, với 172 khẩu; khu dân cư tại khu vực núi Chư Dhô, thôn Ia Peng, xã Ia Sol có khoảng 155 hộ, với 567 khẩu; tổng số hộ và nhân khẩu ở hai khu vực trên đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, xa khu dân cư, hệ thống hạ tầng không có, đời sống Nhân dân còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh chính trị tại địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện đã dự kiến bố trí khu vực quy hoạch để thực hiện việc di dời, sắp xếp dân cư tại các khu vực nêu trên nhưng nguồn ngân sách của huyện không đủ để cân đối thực hiện nhiệm vụ trên. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí để huyện Phú Thiện sớm triển khai việc sắp xếp dân cư, ổn định đời sống cho bà con người đồng bào dân tộc thiểu số.



Kết quả giải quyết:



Ngày 20-6-2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 2380/SNNPTNT-CCPTNT về việc tham mưu đề xuất thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030). Hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể từ bộ, ngành Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.



Trước mắt UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Phú Thiện tổ chức kiểm tra, rà soát lại đối tượng và lập dự án bố trí dân cư trong đó dự kiến kinh phí thực hiện cụ thể và có văn bản đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp. Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Đoàn liên Sở đi kiểm tra thực tế địa điểm, đối tượng của dự án bố trí dân cư, từ đó làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh văn bản đề xuất gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp bố trí kinh phí thực hiện dự án bố trí dân cư huyện Phú Thiện theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.



