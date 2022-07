Gia Lai thông báo tìm người bị hại trong vụ án mua bán người tại huyện Ia Grai

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý vụ án "Mua bán người" xảy ra tại huyện Ia Grai theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 42/QĐ-CSHS, ngày 5-7-2022 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh.



Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ đầu tháng 6-2022 đến nay, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm, sự thiếu hiểu biết và nhận thức hạn chế của người dân (nhất là người dân tộc thiểu số) trên địa bàn tỉnh. Các đối tuợng sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook) đăng tuyển và gọi điện dụ dỗ, lừa gạt các nạn nhân đưa đi làm việc tại các tỉnh phía Nam (TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, Long An...), hứa hẹn bố trí công việc nhẹ nhàng với mức lương cao (từ 18-20 triệu đồng/tháng hoặc từ 1.000 đến 1.500 USD/tháng), khiến các nạn nhân tin tưởng và mắc bẫy.

Từ đó các đối tượng chuẩn bị phương tiện (xe ô tô) đón và chở các nạn nhân đến khu vực biên giới, móc nối với các đối tượng đồng phạm khác đưa sang Campuchia bán vào các công ty do người Trung Quốc làm chủ (các Casino, sòng bạc trực tuyến chuyên lừa đảo khách hàng qua mạng xã hội...) nhằm thu lợi bất chính với số tiền lớn. Sau đó, ép buộc ký hợp đồng làm việc, áp đặt chỉ tiêu, bóc lột sức lao động khiến các nạn nhân không thể thực hiện được. Khi không đạt chỉ tiêu, họ đánh đập, đe dọa tính mạng, sức khỏe, yêu cầu gia đình đóng tiền chuộc từ 60-150 triệu thì mới thả về Việt Nam nhằm cưỡng đoạt tài sản. Hiện cơ quan điều tra đã xác định được 8 nạn nhân trong vụ án.



Để có cơ sở điều tra, xử lý triệt để vụ án theo quy định của pháp luật; Căn cứ các Điều 5, 141 và 142 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Công an các huyện, thị xã, TP. Pleiku phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, thông báo rộng rãi cho quần chúng nhân dân biết, tố giác tội phạm.



Đồng thời, thông báo ai là người bị hại thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC02) Công an tỉnh Gia Lai (số điện thoại: 0694.329.148, địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) gặp điều tra viên Hồ Quốc Dũng (điện thoại liên hệ: 098.222.0124) cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để Cơ quan Điều tra giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.



GLO