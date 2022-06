Đak Pơ: Trao giải cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022

(GLO)- Chiều 17-6, UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022”.





Lãnh đạo huyện Đak Pơ trao giải cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Tuyết Mai

Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022” được bắt đầu vào lúc 16 giờ ngày 24-5-2022 và kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 9-6-2022, với 1 kỳ thi gồm 21 câu hỏi (trong đó có 20 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ về dự đoán số lượt dự thi). Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 2.198 bài dự thi, trong đó có: 2016 lượt người thi online trực tiếp trên cổng thông tin điện tử huyện Đak Pơ và 182 lượt người dự thi bằng mẫu phiếu của Ban tổ chức cuộc thi được nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Đak Pơ.

Sau khi kết thúc thời gian nhận bài, Ban giám khảo cuộc thi đã tiến hành chấm và chọn ra những bài có đáp án chính xác nhất để trao giải. Theo đó, Ban tổ chức đã trao 3 giải tập thể, 11 giải cá nhân. Về giải tập thể, giải nhất thuộc về xã Tân An; giải nhì: xã Phú An, giải ba: xã Cư An. Đối với giải cá nhân gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Giải nhất cá nhân thuộc về chị Võ Thị Hồng Nhung-Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du, xã Cư An.

TUYẾT MAI