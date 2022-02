Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông

(GLO)- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2022.





Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022 của UBND tỉnh; tiếp tục triển khai tuyên truyền có hiệu quả về kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an diễu hành qua các tuyến đường để phát động đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong thanh-thiếu niên, người dân tộc thiểu số. Ảnh: Văn Ngọc



Trong đó, trọng tâm là các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông, cảnh báo nguy cơ, hậu quả, nguyên nhân tai nạn giao thông; phòng-chống tác hại của rượu, bia; xây dựng văn hóa giao thông. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022; nội dung Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” giai đoạn 2, Dự án 4 “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói”, Dự án “Nghiên cứu cộng đồng về an toàn giao thông”…; phổ biến pháp luật về giao thông vận tải, trọng tâm là những nội dung mới trong các văn bản pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống Covid-19; vận động toàn toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chú trọng công tác vận động cá biệt đối với thanh niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho đối tượng học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số và toàn thể người dân.



Bên cạnh đó, biểu dương, nêu gương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật…



KIỀU PHAN