Gia Lai hướng dẫn phòng-chống dịch đối với công dân về địa phương đón Tết

(GLO)- Ngày 19-1, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đã có hướng dẫn cụ thể đối với việc công dân trở về địa phương đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.





Theo đó, Ban Chỉ đạo tỉnh thông tin như sau: Người về từ vùng cấp độ 4 (màu đỏ-nguy cơ rất cao) đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế thì thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú đủ 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo; xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 3 lần vào ngày 1, ngày 7 và ngày 14 tính từ ngày có quyết định cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú. Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế thi thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú đủ 14 ngày khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện cách ly tại nhà, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 14 ngày; xét nghiệm ngày 1, 7, 14, 21 (lấy mẫu gộp, tính từ ngày cách ly tại nhà). Trường hợp có kết quả dương tính thì xử trí theo quy định.

Đối với người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã tiêm mũi 1 nhưng chưa đủ 14 ngày tính đến thời điểm về địa phương hoặc không phải đối tượng khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng thì thực hiện cách ly y tế tập trung (tại khu cách ly tập trung hoặc khách sạn có trả phí) 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày 1, 7, 13; sau cách ly tập trung tiếp tục cách ly y tế tại nhà 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm vào ngày 7 và 14 (tính từ khi có quyết định cách ly y tế tại nhà).

Công dân khai báo y tế khi từ vùng dịch về địa phương. Ảnh: Như Nguyện



Đối với trường hợp không đảm bảo đầy đủ các điều kiện cách ly tại nhà thì thực hiện cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại khách sạn do công dân tự trả chi phí theo quy định. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định. Công dân có triệu chứng sốt, ho, cảm, mất khứu giác hoặc vị giác… đề nghị liên hệ ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được test Covid-19.



Người về từ vùng cấp độ 3 (màu cam-nguy cơ cao): Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế thì tự theo dõi sức khỏe 7 ngày theo quy định hiện hành, hạn chế tập trung đông người, ghi lại lịch trình di chuyển, thông tin tiếp xúc để thuận lợi trong việc truy vết, điều tra dịch tễ khi cần, thực hiện nghiêm quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế thì thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú đủ 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm ngày thứ 7 (tính từ ngày cách ly tại nhà). Những người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã tiêm mũi 1 nhưng chưa đủ 14 ngày tính đến thời điểm về địa phương hoặc không phải đối tượng khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng thì thực hiện cách ly y tế tập trung (tại khu cách ly tập trung hoặc khách sạn có trả phí) 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày 7 và 14; tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.



Người về từ vùng cấp độ 2 (màu vàng-nguy cơ cao) và vùng cấp độ 1 (màu xanh-bình thường mới): Tự theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định hiện hành. Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ.



Đối với người nhập cảnh: Người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, tự theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại nhà/nơi lưu trú (sau đây gọi là nơi lưu trú, gồm: nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh...); không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.



Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin Covid-19 phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế thì thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh khi đảm bảo các điều kiện cách ly tại nơi lưu trú (trường hợp nơi lưu trú không đáp ứng các điều kiện cách ly thì phải thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày tại khách sạn do người cách ly tự nguyện chi trả hoặc tại cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý). Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.



Riêng đối với người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền (nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế) thì được cách ly cùng cha/mẹ/người chăm sóc. Cha/mẹ/người chăm sóc phải tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly cùng sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm Covid-19; phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng-chống dịch như đối với người nhập cảnh.



Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định đối với F0 và gửi mẫu đi giải trình tự gene để tầm soát biến chủng Omicron theo quy định của Bộ Y tế.



NHƯ NGUYỆN