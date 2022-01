Gia Lai tăng cường biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, tiết kiệm

(GLO)- Ngày 7-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.





Nhằm tổ chức tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, để mọi người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực; đồng thời, bảo đảm công tác phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8-12-2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 629-CV/TU ngày 30-12-2021 của Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.

Gia Lai tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ảnh: Mộc Trà



Theo đó, về công tác phòng-chống dịch Covid-19, Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông-Xuân. Chủ động các phương án đáp ứng với các cấp độ dịch Covid-19. Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để tổ chức điều trị người bệnh Covid-19, cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, cấp cứu trong những ngày Tết… Các cơ sở y tế, bệnh viện thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch Covid-19; tổ chức thực hiện các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, phân tuyến, giám sát phòng, chống dịch bệnh hiệu quả đối với người bệnh và người nhà người bệnh đến khám, tư vấn, điều trị; thực hiện nhiệm vụ kép đảm bảo an toàn cho bệnh viện, phòng-chống dịch trong giai đoạn bình thường mới và khám-chữa bệnh tốt; đẩy mạnh thực hiện khám, tư vấn, điều trị từ xa...



Đối với việc đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, phát triển sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh yêu cầu các sở: Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông-Vận tải, Y tế, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh căn cứ chức năng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường; có biện pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo cung ứng hàng hóa, dịch vụ; khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn chủ động nguồn hàng, mở rộng mạng lưới kinh doanh, chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu bảo đảm chất lượng để cung ứng kịp thời, đầy đủ cho người tiêu dùng với giá cả hợp lý và ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Người dân mua sắm tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku. Ảnh: Đức Thụy



Công ty Điện lực Gia Lai, các công ty cấp nước, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đảm bảo cung cấp điện, nước, xăng dầu ổn định và liên tục, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp; đáp ứng các yêu cầu cho công tác phòng-chống dịch Covid-19.



Về kiểm tra, kiểm soát thị trường, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) chủ động phối hợp, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.



Đối với các hoạt động văn hóa-xã hội, UBND tỉnh giao các sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh căn cứ chức năng thực hiện. Trong đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp cùng chính quyền các địa phương tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hộ nghèo, người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; công nhân, người lao động; các gia đình có người thân, trẻ em có cha mẹ mất do dịch Covid-19… để thăm hỏi, quan tâm, kịp thời hỗ trợ hoặc tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch. Chuẩn bị đảm bảo, chu đáo quà của lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người có công, cán bộ lão thành cách mạng... trên địa bàn tỉnh. Có giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.



Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội; dừng bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tình hình dịch Covid-19 của từng địa phương.



Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ cương hành chính. Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng có kế hoạch tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.



Về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết.



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng-chống dịch Covid-19. Tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cấp chính quyền cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu tại Chỉ thị này ở địa phương mình, đặc biệt chú trọng việc kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ và dịch Covid-19, bảo đảm mọi người dân đón Tết vui tươi, an toàn...



KIỀU PHAN