Công an tỉnh Gia Lai công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2021

(GLO)- Sáng 4-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự lễ.





Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định nâng bậc lương của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hữu

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Rah Lan Lâm và Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2021 cho một số đồng chí đại diện cho cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn.



Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ vinh dự được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2021. Đồng thời, yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Thay mặt các cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2021, Thượng tá Thiệu Hồng Quyết-Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Gia Lai) cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đối với cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lượng năm 2021. Đồng thời, hứa quyết tâm ra sức học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh, trật tự.



NGUYỄN HỮU