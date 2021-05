Đak Pơ: Hơn 175 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Ngày 28-4, UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hiền

Năm 2020, huyện Đak Pơ đã chi hơn 175,9 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chi hơn 104,6 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông cơ sở… Cùng với đó, huyện cũng nhận được sự giúp sức và hỗ trợ tích cực từ phía các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn thông qua phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới".



Đến nay, toàn huyện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Tân An, Hà Tam, Cư An và Phú An. Các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Trong đó, xã An Thành đạt 16/19 tiêu chí, Yang Bắc đạt 17/19 tiêu chí và Ya Hội đạt 15/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là thu nhập, nhà ở dân cư, tổ chức sản xuất và hộ nghèo.

Các đơn vị quân đội tích cực hỗ trợ huyện Đak Pơ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Hiền



Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương và các ngành liên quan đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những tiêu chí còn thiếu và yếu, từ đó đề ra giải pháp tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2021 theo lộ trình đề ra.

Cụ thể, tích cực vận động người dân tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích; vận động lao động trẻ tại các địa phương tham gia học nghề để chuyển đổi ngành nghề, tăng thu nhập; Phối hợp tích cực với các đơn vị quân đội để thực hiện các tiêu chí còn thiếu.



NGUYỄN HIỀN